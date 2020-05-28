Ege Ordu Komutanı'nın emir subayına FETÖ'den gözaltı
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Ege Ordu Komutanı'nın emir subayına FETÖ'den gözaltı

Ege Ordu Komutanı emir subayı görevini yürüten muvazzaf binbaşı F.Ö. hakkında gözaltı kararı verildi.

Ege Ordu Komutanı'nın emir subayına FETÖ'den gözaltı
28.05.2020 09:12 | Son Güncelleme: 28.05.2020 09:15

Ege Ordu Komutanı emir subayı görevini yürüten muvazzaf binbaşı F.Ö. hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'ün sözde TSK yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı arasında koordineli olarak yürütülen çalışma kapsamında Ege Ordusu Komutanı emir subayı görevini yürüten F.Ö. hakkında gözaltı kararı verildi. F.Ö., İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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