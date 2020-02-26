Haberler » Ekonomi » Ege'nin yeni serbest bölgesi "ihracat merkezi" olacak - Ekonomi

Ege'nin yeni serbest bölgesi "ihracat merkezi" olacak

İzmir'in Bergama ilçesinde kurulacak Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nde yaklaşık 20 bin kişiye doğrudan, 120 bin kişiye dolaylı istihdam sağlanması öngörülüyor.

26.02.2020 11:13 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:13
Ege'nin yeni serbest bölgesi

'in ilçesinde kurulacak Serbest Bölgesi'nde yaklaşık 20 bin kişiye doğrudan, 120 bin kişiye dolaylı istihdam sağlanması öngörülüyor. Bölgeden yıllık 2,5 milyar dolarlık ihracat yapılması hedefleniyor.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler