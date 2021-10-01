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Ege'nin TBL mesaisi başlıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ege'nin TBL mesaisi başlıyor

SON 2 yıldır ING Basketbol Süper Ligi'ne 3 temsilci uğurlayan Ege ekiplerinin Türkiye Basketbol Ligi'ndeki yeni sezon mesaisi yarın başlayacak.

SON 2 yıldır ING Basketbol Süper Ligi'ne 3 temsilci uğurlayan Ege ekiplerinin Türkiye Basketbol Ligi'ndeki yeni sezon mesaisi yarın başlayacak. Ligde 4 Ege takımı şampiyonluk arayacak.

Geçen sezona yeni bir yapılanmayla başlayıp Play-Off'ta umduğunu bulamayan Akhisar Belediye Basketbol, Süper Lig'deki Pınar Karşıyaka'yla pilot takımı anlaşması imzalayıp kadrosunu yeşil-kırmızılıların altyapısından gençlerden oluşturan Bornova Belediyesi Karşıyaka, yarın Ege derbisinde karşı karşıya gelecek. Akhisar Belediye Spor Salonu'ndaki maç saat 15.45'te start alacak. Süper Lig'deki tek sezonluk macerasının ardından küme düşen Fethiye Belediyespor, ilk hafta pazar günü saat 17.30'da Kocaeli BŞB Kağıtspor'u konuk ederken, kurduğu çok iddialı kadroyla Federasyon Kupası'nı kazanarak sezon öncesi moral bulan Manisa BŞB, pazartesi günü saat 16.00'da Sigortam.net deplasmanına çıkacak.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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