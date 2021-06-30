Ege'nin serin sularında

HANGİ ÜNLÜ NEREDE TATİL YAPIYORElbette bu ünlüler tatil keyiflerini de sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

HANGİ ÜNLÜ NEREDE TATİL YAPIYOR

Elbette bu ünlüler tatil keyiflerini de sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Kimini de paparazziler adım adım takip edip tatillerinin her anını görüntülüyor. Bakalım hangi ünlü, kiminle nerede tatil yapıyor.

EL ELE

Ünlü şartıcı Justin Bieber ile model eşi Hailey Baldwin Bieber, tatil için Yunanistan'ı seçti. Genç çift, Ege denizinin mavi sularında serinledi uzun süre.

MAVİ SULARDA

Bieber ve Baldwin, Yunanistan tatilinde geceliği bin sterlin olan lüks bir otelde kaldı. Çift, sık sık da sosyal medya hesaplarından tatilde çekilen pozlarını paylaştı.

ÖNCE PORTEKİZ'E GİTTİLER

Nicole Scherginger ile sevgilisi Thom Evans, tatil için önce Portekiz'e ardından da İtalya'ya geçti. Önce Portekiz'de denizin ve güneşin keyfini çıkaran çift, orada çekilen fotoğraflarını da bol bol sosyal medyada paylaştı.

YENİ YAŞ KUTLAMASI

Scherzinger ve Evans daha sonra da İtalya'ya geçti. Orada da Nicole Scherzinger'ın yeni yaşını kutladılar. Scherzinger, bu kutlamalar sırasında çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarında paylaştı.

LÜKS YATTA TATİL

Tenis yıldızı Rafael Nadal, tatilde lüks yatıyla mavi sulara açıldı. Nadal, tatil için İspanya'nın Formentera bölgesini seçti. Burası ünlülerin sık sık tercih ettiği bir bölge.

YILLARA MEYDAN OKUYOR

Bir döneme damgasını vuran ünlü oyuncu Rob Lowe, evinden fazla uzaklaşmadı. Lowe, Banta Barbara'da plajda objektiflere takıldı. Aktörün geçen yıllara rağmen formunu hala koruyor olması da gözlerden kaçmadı.

PAPARAZZİLER PEŞİNDE

Bu sene İtalya'yı seçen ünlülerden biri de Bella Thorne. Genç şarkıcı, Komo Gölü'nde nişanlısı ve bir grup arkadaşıyla birlikte tatil yaptı. Şarkıcının tatili de paparazziler tarafından görüntülendi.

KAFA DİNLEME TATİLİ

Bütün servetinin kontrolünü elinde tutan babasıyla mahkemelik olan Britney Spears, sevgilisi Sam Asghari ile birlikte çıktığı tatilde o gerilimli günlerin ardından rahatlamaya çalıştı. Spears, Hawai'de Maui'yi seçti. İki sevgili bol bol güneşlenip denize girdi.

ONLAR MEKSİKA'YA GİTTİ

Alessandra Ambrosio ile sevgilisi tatil için Meksika'da Montage Los Cabos'u seçti. Kaldıkları villanın havuzunda çekilen pozlarını da sosyal medya sayfasından paylaştı Alessandra Ambrosio.

EVİNİN HAVUZUNDA KAÇAMAK

Sharon Stone, şimdilik herhangi bir yere gitmedi. Evinin havuzuna girmeden önce çektirdiği sarı bikilini bir fotoğrafını sosyal medya sayfasından paylaşarak herkese mutlu bir yaz diledi.

ROMA TATİLİ

Bir dönemin ünlü modellerinden Paulina Porizkova, tatil için İtalya'ya gitti. O da sık sık tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

YENİ YAŞINA GİRDİ

Tamara Ecclestone, 37 yaşına ailesiyle birlikte Bahamalar'da girdi. Ecclestone, o tatilde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından kocası Jay Ruthland'a teşekkür ederek paylaştı.

Kaynak: Hürriyet