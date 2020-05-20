Ege'nin ormanları İHA'lara emanet
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ege'nin ormanları İHA'lara emanet

Ege'nin ormanları İHA'lara emanet Yangın söndürme uçağının ihalesi tamamlandı İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Tarım ve Orman Bakanlığının projesi ile Ege Bölgesindeki ormanlarının 1 Temmuz'dan itibaren Akhisar'da konuşlandırılacak İnsansız Hava Araçları ile gözetleneceğini açıkladı.

20.05.2020 14:57 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:01

Ege'nin ormanları İHA'lara emanet

Yangın söndürme uçağının ihalesi tamamlandı

İZMİR - İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Tarım ve Orman Bakanlığının projesi ile Ege Bölgesindeki ormanlarının 1 Temmuz'dan itibaren Akhisar'da konuşlandırılacak İnsansız Hava Araçları ile gözetleneceğini açıkladı.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Kemalpaşa Orman Deposunda yangın söndürme helikopteri ile yer ekiplerini denetledi. Düzenlenen tatbikatta helikopter ve arazözlerden yapılan su atımlarını izleyen Derince, personeli tebrik etti.

1 Mayıs'ta başlayan yangın sezonu öncesinde personelin eğitimden geçirildiğini ifade eden Zafer Derince, sezona hazır olduklarını vurgulayarak, "İzmir Orman Bölge Müdürlüğü olarak yangın sezonunda, 96 yangın söndürme arazözü, 46 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 1 yangın söndürme helikopteri ve bin 217 personel ile yangınlara müdahaleye hazırız. İhalesi yapıldı, bu sene bir tane de yangın söndürme uçağı gelecek" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokolle kurulan Meteoroloji Erken Uyarı Sistemi ile her sabah riskli bölgelere, müdahale araçlarının yönlendirildiğini aktaran Derince, Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarıyla daha etkili müdahale için İHA'ların kullanılacağını söyledi.

İHA'ların 1 Temmuz'dan itibaren Ege ormanlarında yangın gözetlemesi yapacağını açıklayan Derince, "Bu konuda Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin çok büyük gayretleri oldu. İHA'lar kiralandı. Bölge Müdürlüğümüzün tamamının yanı sıra komşu bölge müdürlüklerimizde çıkabilecek yangınlar da İHA'larla gözetlenebilecek. 66 gözetleme kulemiz, 23 haberleşme merkezimiz var. Orman yangınlarında erken müdahale çok önemli. Kulelerimizin göremediği alanlar İHA'lar ile çok net bir şekilde gözetlenecek ve çok kısa bir sürede yangının sönmesini sağlayacağız" diye konuştu.

Ege'nin ormanları İHA'lara emanet

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı Haber
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti Haber
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı Haber
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi
Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi
Bursa'da akılalmaz sorumsuzluk! Sosyal mesafeyi hiçe sayıp yangın seyrettiler
Bursa'da akılalmaz sorumsuzluk! Sosyal mesafeyi hiçe sayıp yangın seyrettiler
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi
Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi
Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
Bayramda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak
Bayramda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Van'da bir mahalle daha taziyeye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı
Van'da bir mahalle daha taziyeye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Ünlü milyarder Salih Abdullah Kamil toprağa verildi
Ünlü milyarder Salih Abdullah Kamil toprağa verildi
Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı
Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir
Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum
Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Kardeşinin kaza yaptığını gören sağlık personeli gözyaşlarına hakim olamadı
Kardeşinin kaza yaptığını gören sağlık personeli gözyaşlarına hakim olamadı
Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı
Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı
Alkollü şahıs, hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, hem de polise zorluk çıkardı
Alkollü şahıs, hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, hem de polise zorluk çıkardı
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
Sağlık Bakanı Koca, Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla mahalle muhtarını aradı
Sağlık Bakanı Koca, Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla mahalle muhtarını aradı
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Sırrı Süreyya Önder Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ebru Şallı Cem Yılmaz Ferdi Tayfur
Spor Hasan Şaş Şenol Güneş İlhan Cavcav Kenan Sofuoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Bursa 19 Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: Ege'nin ormanları İHA'lara emanet - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 15:35:33. #1.14#
title