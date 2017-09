Ege'nin Meyve ve Sebzeleri Bandırma Üzerinden Rusya'ya Gönderiliyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan limandan Rusya'nın Novorossiysk limanına direkt konteyner hattı kuruldu. Türkiye ile Rusya arasında son günlerde gündeme gelen domates ihracatı ile ilgili görüşmeler devam ederken, Bandırma ile Novorossiysk arasında kurulan hattan meyve sebze ihracatı başladı.



Türkiye'nin iş ve sanayi merkezi İstanbul'un yanı sıra ticari açıdan büyük önem taşıyan Güney Marmara ve Ege bölgelerine bağlantılarıyla avantajlı bir mevkide yer alan Bandırma limanı, dökme yük, genel yük, konteyner, proje yük, sıvı yük ve Ro-Ro gemilerine liman hizmet veriyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çelebi Port Of Bandırma Limanı Genel Müdürü Mehmet Akif Ersoy, "Mevcut konteyner hatlarına ilaveten Bandırma'dan Rusya'nın Novorossiysk limanı arasında düzenli çalışacak direkt konteyner hattı başladı. Başlatılan direkt hat özellikle reefer konteyner ağırlıklı olacak. Ege ve Marmara bölgesinde üretilen yaş sebze ve meyve bu hat ile direkt olarak Rusya'ya ihraç edilecek" dedi.



Kurulan yeni konteyner hattı ile yaş sebze ve ihracatının haricinde Ege ve Marmara'da sanayi ve tekstil ürünlerinin de Rusya'ya ihraç edilmesinde önemli bir rol üstleneceklerini söyleyen Ersoy, "İhracatın yanı sıra Rusya'dan yapılacak ithalatta da önemli rol oynayacak" diye konuştu.



Ersoy, yurt geneline uzanan demir yolu bağlantısı ile kombine taşımacılıkla limanda her türlü yükün elleçlenebildiğini dile getirdi. - BALIKESİR