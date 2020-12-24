Ege'nin Meşhur Otlu Böreği Nasıl Yapılır?

"Otlu börek nasıl yapılır? Otlu börek yapmanın püf noktaları nelerdir? Otlu böreğin malzemeleri nelerdir? Otlu börek nereye özgü? Otlu börek nerede yenir?" soruları Özlem & Yasin ile Mutfağım Şahane programında yanıt buldu.

MALZEMELER:

Soğan

Çökelek

Zeytinyağı

Karabiber

Pul biber

Tuz

Kişniş

Maydanoz

Demirhindiba

Semizotu

Ispanak

Kaynak: DailyMotion.com