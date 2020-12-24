Ege'nin Meşhur Otlu Böreği Nasıl Yapılır?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ege'nin Meşhur Otlu Böreği Nasıl Yapılır?

24.12.2020 11:43 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:46

"Otlu börek nasıl yapılır? Otlu börek yapmanın püf noktaları nelerdir?

"Otlu börek nasıl yapılır? Otlu börek yapmanın püf noktaları nelerdir? Otlu böreğin malzemeleri nelerdir? Otlu börek nereye özgü? Otlu börek nerede yenir?" soruları Özlem & Yasin ile Mutfağım Şahane programında yanıt buldu.

MALZEMELER:

Soğan

Çökelek

Zeytinyağı

Karabiber

Pul biber

Tuz

Kişniş

Maydanoz

Demirhindiba

Semizotu

Ispanak

Ege'nin Meşhur Otlu Böreği Nasıl Yapılır?

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Zehra Zümrüt Selçuk Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Merve Dizdar Furkan Palalı Burak Özçivit Farah Zeynep Abdullah
Spor Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ege'nin Meşhur Otlu Böreği Nasıl Yapılır? | Haberler.com Yaşam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 11:47:46. #1.15#
title