Ege'nin Meşhur Otlu Böreği Nasıl Yapılır?
24.12.2020 11:43 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:46
"Otlu börek nasıl yapılır? Otlu börek yapmanın püf noktaları nelerdir?
"Otlu börek nasıl yapılır? Otlu börek yapmanın püf noktaları nelerdir? Otlu böreğin malzemeleri nelerdir? Otlu börek nereye özgü? Otlu börek nerede yenir?" soruları Özlem & Yasin ile Mutfağım Şahane programında yanıt buldu.
MALZEMELER:
Soğan
Çökelek
Zeytinyağı
Karabiber
Pul biber
Tuz
Kişniş
Maydanoz
Demirhindiba
Semizotu
Ispanak
Kaynak: DailyMotion.com