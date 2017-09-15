Ege'nin Kültürü Ege Kültür Derneği ile yaşayacak

Ege Kültürünü yaşatmak ve farklı kültürlere de tanıtarak nesilden nesille aktarmak amacıyla kurulan "Ege Kültür Derneği" aralarında doktor, avukat, mühendis, mimar, öğretim üyesi, iş adamı gibi farklı meslek guruplarından

75 kadın ve erkeğin bir araya gelmesiyle oluşuyor.

MİSYONU GENÇ ÖĞRETİM ELEMANLARINA İSTİHDAM YARATMAK

Bugüne kadar Türkiye ve yurt dışında davet edildikleri pek çok organizasyonda Anadolu kültürünü hayat görüşünü yaşadığı toplumsal bilinci temsil ettiklerini dile getiren Ege Kültür Derneği Başkanı

Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Eser, "Ben bu guruba 'Kent Aydınları' diyorum çünkü bizim esas bu projeyi başlatma amacımız hem kendi faaliyetlerimizi sürdürmek kültürümüzü yaşatmak

tüm bunların yanı sıra konservatuarın genç öğretim elemanlarına finansal bir destek yaratmak. Yani derneğimizde örneğin bir hoca gerektiği yerde bazen 3 hoca ile çalışıyoruz yeter ki onlar kendi memleketlerine

geri dönmesinler yeter ki burada kalıp çalışabilsinler diye.. 2 yıl sonra amacımız bu salon onların olsun biz onların salonlarında kendi ücretlerimizi vererek dans edelim" şeklinde konuştu.

Derneğin kuruluş amacının halk oyunlarını yaymak, yaşatmak ve Türk kültürünü bütün dünyaya tanıtmak olduğunu söyleyen Genel Sanat Yönetmeni ve Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı

Türk Halk Oyunları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Öcal Özbilgin ise "biz bu dernek bünyesinde bir de sanat atölyeleri kurduk. Bunu yaparken Türkiye'de büyük açıkları olan yani birçok kişinin yapmadığı

yeniliklere imza atmak istedik. O yüzden de özellikle Halk Müziği, Sanat Müziği topluluklarımız var ama bunun yanı sıra Tango Şarkıları diye bir koro kurduk. Yetişkinler için bale etkinliği yapmak istiyoruz.

Son yıllarda çok popüler olan fakat günümüzde çok kullanılmayan bu 80'ler 90'lar konseptini gerçekten sanatsal olarak ele alınarak günümüze uyarlamak gibi kısa ve uzun dönem projelerimiz var" şeklinde konuştu.

Halk Oyunları topluluklarının kollektif güç birliği ile oluşan Ege Kültür Derneği Sanat Atölyesinin açılış töreni İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da katılımıyla 15 Eylül saat: 19.00'da Bayraklı'da

halka açık olarak gerçekleşecek.