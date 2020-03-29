SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Ege'nin incisi İzmir'in "rüzgarı güçlü" esiyor - Ekonomi
İhracat, Türkiye, Avrupa, İzmir, Ekonomi

Ege'nin incisi İzmir'in "rüzgarı güçlü" esiyor

Türkiye'deki ilk rüzgar enerjisi santraline (RES) ev sahipliği yapan İzmir'in, 2023 yılına kadar 15 milyar avro değerinde rüzgar türbini üretme kapasitesine sahip olacağı tahmin ediliyor.

29.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:04
Ege'nin incisi İzmir'in

EBRU ŞENGÜL CEVRİOĞLU - Türkiye'deki ilk rüzgar enerjisi santraline (RES) ev sahipliği yapan İzmir'in, 2023 yılına kadar 15 milyar avro değerinde rüzgar türbini üretme kapasitesine sahip olacağı tahmin ediliyor.

AA muhabirinin Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliğinin (TÜREB) hazırladığı 2019 yılına ilişkin "Rüzgar Enerjisi İstatistikleri Raporundan" derlediği bilgilere göre, RES kurulu gücü geçen yıl sonu 1549 megavat sınırına ulaşan İzmir'in, 2 yıl sonra da 2 bin megavat kurulu güce ulaşacağı öngörülüyor.

İzmir'in üretim sektörünün yanında bakım, onarım, servis hizmetlerinde 1-3 saatlik mesafede bulunan ve Türkiye'deki rüzgar enerjisi kurulu gücünün yüzde 65'ine hizmet verebilecek bir konuma sahip olduğu belirtiliyor.

Rapora göre, 10,2 milyar dolar ihracat, 7,5 milyar dolar ithalat hacmine sahip İzmir, Türkiye'deki endüstriyel üretimin yüzde 9,3'ünü ve 2,5 milyonluk iş gücünü elinde bulunduruyor.

İzmir, yaklaşık 1,5 milyar nüfusa sahip tüketici pazarının kalbinde ve Avrupa, Orta Asya ve Ortadoğu'nun kesiştiği yerde olması ve limanlarının sağladığı stratejik lokasyonu sayesinde doğal bir dağıtım merkezi konumunda bulunuyor. Bu sayede, firmalar ürünlerini, şehirdeki limanlar üzerinden kolayca Avrupa, Kuzey Afrika, Rusya ve Orta Doğu ülkelerine iletebilme imkanı buluyor.

Türkiye'deki ilk rüzgar enerjisi santraline (RES) ev sahipliği yapan İzmir'in, 2023 yılına kadar 15 milyar avro değerinde rüzgar türbini üretme kapasitesine sahip olacağı tahmin ediliyor.

"Rüzgar enerjisinde ekipman üretimine yoğunlaşıyoruz"

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "TÜREB'in hazırladığı 2019 yılına ilişkin Rüzgar Enerjisi İstatistikleri Raporu'nda, kurulu güç açısından İzmir'in ön plana çıktığını" vurguladı.

Yavuz, İzmir ve çevresindeki Balıkesir, Çanakkale ve Manisa illeri dikkate alındığında Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu güç kapasitesinin yüzde 50'sinin bu bölgede yer aldığını belirterek, "İzmir ve çevresi bu anlamda ülkemize öncülük ediyor. Rüzgar enerjisi sektöründeki enerji üretimi boyutu itibarıyla yaşanan bu olumlu gelişmelerin ülkemiz ekonomisine ve çevreye katkıları oldukça kıymetli." dedi.

Bununla beraber rüzgar sektörünün imalat sanayi ve hizmetler sektöründe yarattığı yeni iş fırsatlarının da bir o kadar önemli olduğuna işaret eden Yavuz, şunları söyledi:

"Bu sebeple rüzgar türbini yapımında kullanılan bileşenleri oluşturan yüzlerce aksam ve parçanın imalatına yönelik yatırımları ülke ve bölge ekonomilerimiz için önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız koordinasyonunda, belirttiğim illerde faaliyet gösteren ajansımız ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) iş birliğinde çalışmalarımızı rüzgar enerjisi ekipman üretimine yoğunlaştırarak, İzmir ve çevre illerin bu konuda da ülkemize örnek olması için gerekli adımları atıyoruz. İZKA, rüzgar türbinini oluşturan kule, kanat, rotor, jeneratör, nasel ve elektromekanik sistemler gibi katma değeri yüksek ürünlerin üretilebilmesi için geniş bir tedarik zincirinin oluşturulması ve sektörün kümelenerek iş birliği içerisinde çalışabilme kapasitesinin artırılması konusunda gayret gösteriyor. Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında rüzgar türbini bileşenlerinin imalatına yönelik ek düzenlemeler yapılabilmesi için gerekli bilgi akışını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sağlıyoruz."

Öte yandan, TÜREB'in organize ettiği, Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin 9'uncusunun kasım ayında İzmir'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

12 milyon emeklinin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Ekonomi
12 milyon emeklinin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Erdoğan imzaladı! Belediyelere 3 milyar liralık kaynak sağlandı Ekonomi
Erdoğan imzaladı! Belediyelere 3 milyar liralık kaynak sağlandı
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi Ekonomi
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi
İçişleri'nden yeni genelge! İzin belgesi olmayan uçamayacak Ekonomi
İçişleri'nden yeni genelge! İzin belgesi olmayan uçamayacak
Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına ara verdi Ekonomi
Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına ara verdi
Mansur Yavaş'tan su faturalarıyla ilgili cepleri rahatlatacak adım Ekonomi
Mansur Yavaş'tan su faturalarıyla ilgili cepleri rahatlatacak adım
Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti
Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti
Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız
Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız
Kredi kartı asgari ödemesi yüzde 20-40 arasında olacak
Kredi kartı asgari ödemesi yüzde 20-40 arasında olacak
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruldu
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruldu
Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir?
Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir?
Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı
Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye...
Koronavirüsün tedavisi için umutlandıran gelişme! Gaziantep Üniversitesi plazma çalışmasında sona geldi
Koronavirüsün tedavisi için umutlandıran gelişme! Gaziantep Üniversitesi plazma çalışmasında sona geldi
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde bazı faaliyetler durduruldu
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde bazı faaliyetler durduruldu
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Son dakika: Yurt dışı uçuşlarını tamamen durduran THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak
Son dakika: Yurt dışı uçuşlarını tamamen durduran THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak
Koronavirüs nedeniyle borcunu ödeyemeyen kiracılar evlerinden çıkarılabilir mi?
Koronavirüs nedeniyle borcunu ödeyemeyen kiracılar evlerinden çıkarılabilir mi?
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi
Sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiası, satışları 769 kat artırdı
Sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiası, satışları 769 kat artırdı
Koronavirüs sonrası çeyiz atölyesini kapattı, evinin mutfağında maske dikiyor
Koronavirüs sonrası çeyiz atölyesini kapattı, evinin mutfağında maske dikiyor
İçişleri Bakanlığı'nın şehirler arası yolculuğu kısıtlayan genelgesi sonrasında, otogarlar boş kaldı
İçişleri Bakanlığı'nın şehirler arası yolculuğu kısıtlayan genelgesi sonrasında, otogarlar boş kaldı
750 TL'den satışa sunulan can eriğin kilosu koronavirüs nedeniyle 50 TL'ye düştü
750 TL'den satışa sunulan can eriğin kilosu koronavirüs nedeniyle 50 TL'ye düştü
Son Dakika: Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti
Son Dakika: Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti
İmamoğlu seçildikten sonra İBB'deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu
İmamoğlu seçildikten sonra İBB'deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu
Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi
Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi
Son Dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı
Son Dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri engellemeyecek
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri...
Amazon'dan koronavirüsle mücadele için Türkiye'ye 3,5 milyon lira destek
Amazon'dan koronavirüsle mücadele için Türkiye'ye 3,5 milyon lira destek
BDDK'dan taşıt ve tüketici kredilerinde faiz ve taksit ödemesi açıklaması
BDDK'dan taşıt ve tüketici kredilerinde faiz ve taksit ödemesi açıklaması
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Kadir Aydar Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Zekeriya Birkan
Magazin Kalben Dilek Yaman Müslüm Gürses Chloe Loughnan
Spor Bülent Uygun Ergin Ataman Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu Milli Basketbolcu
Daha Fazla Mart Nisan İtalya Otobüs
Şu an buradasınız: Ege'nin incisi İzmir'in "rüzgarı güçlü" esiyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2020 11:08:56. #1.15#
title