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Ege'nin İncisi İzmir'den, Adriyatik Kıyısındaki İnci Karadağ'a Ziyaret

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Ege'nin İncisi İzmir'den, Adriyatik Kıyısındaki İnci Karadağ'a Ziyaret

Üye işletmelerin uluslararası iş birlikleri oluşturması veya arttırması, sektörel gelişmeleri takip edebilmesi amacıyla organize edilen Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) İş Gezilerine bir yenisi daha eklendi.

EGİAD Avrupa'nın güneydoğusunda ve Balkanların Adriyatik kıyısında yer alan Karadağ'a gerçekleştirdiği ziyaret ile üye şirketlerin sektörü ile ilgili gelişmelerini yerinde takip etme imkânı buldu.

Yeşille mavinin buluştuğu eşsiz Karadağ öncelikle doğası ve ekonomik tatil imkanlarıyla tanınsa da son yıllarda ekonomik açılımlarıyla da gündeme gelmeye başladı. Bugün Kosova'dan sonra Avrupa'nın en genç ikinci ülkesi unvanına sahip Karadağ, bakir ekonomisi ve Avrupa Birliği ile olan yakın temasları ile özellikle Türk girişimcilerin radarına girmiş durumda.

EGİAD'ın bu kapsamda düzenlediği iş gezisine, Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Asmira CEO'su Mustafa Aslan, Başkan Vekili Cem Demirci, Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Karacar, Yağmur Yarol, Arda Yılmaz, Eyyüpcan Nadas, Genel Sekreter Prof. Dr. Fatih Dalkılıç, Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Elif Kâya, EGİAD Uluslararası İlişkiler Komisyonu Üyeleri Metin Taşkıran, Tuğhan Karaveli, EGİAD Üyeleri Pınar Güngör, Alper Tutak, Burak Güngör, Açelya Baç ve Kemalettin Okkaoğlu katılım gösterdi.

Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan'ı, Karadağ Ticaret Ateşesi Erdal Karaömeroğlu'nu, Karadağ Ticaret Odası'nı, Karadağ-Türk İş İnsanları ve Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Yıldız, Meliha Aslankan, Can Aslankan'ı ve Azmont Investments CEO'su Rashad Aliyev'i ziyaret eden EGİAD heyeti, Asmira CEO'su Mustafa Aslan'la da Karadağ'daki işletmesinde görüşme gerçekleştirdi. İkili ziyaretlerde, daha güçlü ekonomik bağlar ve iki ülkeye de yarar sağlayan daha yoğun ekonomik ilişkiler tesis etmenin temellerini atıldı.

Siyasi, ekonomik ve kültürel diplomasi odağında karşılıklı ilişkileri artıracak yeni alanlara ve Karadağ'a yatırımlarda sağlanan teşvik politikalarına ilişkin önemli değerlendirmelerin gerçekleştiği ziyaretlerde, karşılıklı ortak hedefler kapsamında EGİAD'lı üyelerin Karadağ'daki fırsatlardan faydalanmasının imkanları aktarıldı.

Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan'ın makamında gerçekleşen ziyarette, iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan, Karadağ'ın çok kültürlü ve çok dinli sosyal yapısını hem parlamentosuna hem hayatın her alanına başarılı bir şekilde yansıttığını belirterek, Türkiye ile Karadağ'ın ortak bir tarihi, kültürü ve akrabalık bağları olduğunu söyledi. Türkiye'de Karadağ kökenli, Karadağ'da Türk kökenli insanların yaşadığını ve bunun da ortak bir bağ oluşturduğunu hatırlatan Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan, "O sebeple Karadağ'la ilişkilerimizin çok yüksek bir potansiyeli var. Bu potansiyeli her alanda daha da ileri götürmeyi, her alanda hayata geçirmeyi önemsiyoruz. İki ülke arasındaki ekonomik, ticari ilişkilerin geliştirilmesi için de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Son zamanlarda Türkiye'den yatırımcılar buraya yoğun şekilde gelmekte. Bundan Karadağ makamları ve bizler çok memnunuz çünkü Türkiye her zaman bütün ülkelerle ticaret kapasitesinin ve hacminin artması için teşvik edici, güzel politikalar yürütüyor" dedi.

Görüşmelerde bir değerlendirmede bulunan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ise, yabancı pazarlarda ikili iş görüşmeleri tesis edebilmenin önemine dikkat çekerek, "İthal ya da ihraç ürünlerin değerlendirmesi, analizi ve pazar araştırmalarını yapabilmek adına bu tip iş gezileri önemli bir fırsat içermekte. Bu ziyaretlerle üyelerimizin ticari kapasitelerini artırmaları hedeflenmiştir" dedi. Bölgenin Türk iş dünyası için önemli avantajlar taşıdığını, Karadağ'daki ticaret ve yatırım avantajlarından haber dar olmak ve bu avantajları yerinde görmek istediklerini dile getiren Yelkenbiçer, "Turizm alanında önemli iş birliklerimiz mevcut ve biz bunları artırmak için elimizden geleni yapmaya hazırız. Karadağ'da özellikle sanayi alanında yatırımlara ihtiyaç duyulması sebebiyle Türk iş dünyası için bakir bir bölge olarak görülmekte" dedi.

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