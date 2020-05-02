Ege'nin İncisi Bozcaada'ya Koronavirüs Giremedi

Çanakkale'nin Kuzey Ege denizi açıklarında bulunan ve hem yerli hem de yabancı turizmin gözdesi olan Bozcaada'da koronavirüs vakası görünmediği açıklandı.

Çanakkale'nin Kuzey Ege denizi açıklarında bulunan ve hem yerli hem de yabancı turizmin gözdesi olan Bozcaada'da koronavirüs vakası görünmediği açıklandı. Turizm tesislerinin kapalı olması, yöneticilerin işi sıkı tutması ve anakaradan uzak olmanın etkisiyle Bozcaada'da şimdiye kadar hiç koronavirüsü vakası çıkmadı.

11 Mart tarihinde Türkiye'de ilk koronavirüsü vakasının görülmesinin ardından pek çok kişi kalabalıktan uzaklaşmak için Bozcaada'ya geçmek istedi. Adaya artan talep karşısında Bozcaada Kaymakamlığı, Bozcaada Belediyesi ve Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği bir araya gelerek önlemler almaya başladı.

Önlemler kapsamında adaya düzenlenen feribot seferleri günde 1'e düşürülürken hem adaya gelen hem de adadan ayrılan kişiler İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Bozcaada Belediyesi zabıta birimi görevlileri tarafından kontrol edildi. Adaya gelen kişilerin ateşleri ölçüldü. İkamet adresleri yetkililerce kayıt altına alındı ve kişilere 14 günlük karantina süreci aktarıldı. Her gün yetkililer tarafından kişilerin evde olup olmadıkları kontrol edildi ve karantina kuralını ihlal eden kişilere 3 bin 180 TL para cezası kesildi.

Bozcaada'da Alınan Önlemler Sayesinde Koronavirüs Vakası Şimdiye Kadar Görülmedi

Bu önlemlerin yanı sıra koronavirüsü salgını nedeniyle adaya inşaat çalışmak için gelen kişilerin girişleri de yasaklandı. Yetkililer cenaze, ilaç ihtiyacı gibi özel durumlar için ek seferler düzenledi. Bozcaada'ya yanaşan özel teknelerin duş tuvalet gibi alanlarının bulunması halinde, kişilerin tekneden çıkmaması koşuluyla limana bağlanmalarına izin verildi. Teknelerin market ihtiyaçları görevliler tarafından karşılanırken duş tuvalet gibi temel ihtiyaçlarını gidermek için imkânı olmayan teknelerin ise limana bağlanmalarına izin verilmedi.

Tesislerin 31 Mayıs'a kadar kapalı olacağı belirtilen Bozcaada içerisinde halkın tüm ihtiyaçları belediye görevlileri tarafından karşılanıyor, ücretsiz maske dağıtımı yapılıyor ve kaymakamlık tarafından tarım için ücretsiz fide sağlanıyor.

Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, şimdiye kadar Bozcaada sınırları içerisinde koronavirüsü vakası gözlenmediğini, vatandaşların bilinçli davranmalarının ve kurallara uymalarının çok büyük etkisi olduğunu, tedbirlere devam edildiğini ifade etti.