Ege'nin İncisi Bozcaada'ya Koronavirüs Giremedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ege'nin İncisi Bozcaada'ya Koronavirüs Giremedi

Ege'nin İncisi Bozcaada'ya Koronavirüs Giremedi
02.05.2020 15:32 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:32

Çanakkale'nin Kuzey Ege denizi açıklarında bulunan ve hem yerli hem de yabancı turizmin gözdesi olan Bozcaada'da koronavirüs vakası görünmediği açıklandı.

Çanakkale'nin Kuzey Ege denizi açıklarında bulunan ve hem yerli hem de yabancı turizmin gözdesi olan Bozcaada'da koronavirüs vakası görünmediği açıklandı. Turizm tesislerinin kapalı olması, yöneticilerin işi sıkı tutması ve anakaradan uzak olmanın etkisiyle Bozcaada'da şimdiye kadar hiç koronavirüsü vakası çıkmadı.

11 Mart tarihinde Türkiye'de ilk koronavirüsü vakasının görülmesinin ardından pek çok kişi kalabalıktan uzaklaşmak için Bozcaada'ya geçmek istedi. Adaya artan talep karşısında Bozcaada Kaymakamlığı, Bozcaada Belediyesi ve Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği bir araya gelerek önlemler almaya başladı.

Önlemler kapsamında adaya düzenlenen feribot seferleri günde 1'e düşürülürken hem adaya gelen hem de adadan ayrılan kişiler İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Bozcaada Belediyesi zabıta birimi görevlileri tarafından kontrol edildi. Adaya gelen kişilerin ateşleri ölçüldü. İkamet adresleri yetkililerce kayıt altına alındı ve kişilere 14 günlük karantina süreci aktarıldı. Her gün yetkililer tarafından kişilerin evde olup olmadıkları kontrol edildi ve karantina kuralını ihlal eden kişilere 3 bin 180 TL para cezası kesildi.

Bozcaada'da Alınan Önlemler Sayesinde Koronavirüs Vakası Şimdiye Kadar Görülmedi

Bu önlemlerin yanı sıra koronavirüsü salgını nedeniyle adaya inşaat çalışmak için gelen kişilerin girişleri de yasaklandı. Yetkililer cenaze, ilaç ihtiyacı gibi özel durumlar için ek seferler düzenledi. Bozcaada'ya yanaşan özel teknelerin duş tuvalet gibi alanlarının bulunması halinde, kişilerin tekneden çıkmaması koşuluyla limana bağlanmalarına izin verildi. Teknelerin market ihtiyaçları görevliler tarafından karşılanırken duş tuvalet gibi temel ihtiyaçlarını gidermek için imkânı olmayan teknelerin ise limana bağlanmalarına izin verilmedi.

Tesislerin 31 Mayıs'a kadar kapalı olacağı belirtilen Bozcaada içerisinde halkın tüm ihtiyaçları belediye görevlileri tarafından karşılanıyor, ücretsiz maske dağıtımı yapılıyor ve kaymakamlık tarafından tarım için ücretsiz fide sağlanıyor.

Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, şimdiye kadar Bozcaada sınırları içerisinde koronavirüsü vakası gözlenmediğini, vatandaşların bilinçli davranmalarının ve kurallara uymalarının çok büyük etkisi olduğunu, tedbirlere devam edildiğini ifade etti.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor Haber
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi Haber
Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek Haber
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek
Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz Haber
Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı Haber
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var Haber
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı
Tarla sürerken 40 yıllık top mermisi bulan çiftçi: Patlayacak diye çok korktum
Tarla sürerken 40 yıllık top mermisi bulan çiftçi: Patlayacak diye çok korktum
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Bakan Soylu 'Salgında genel yayılım bitti' dedi mi? Bakanlık'tan jet açıklama geldi
Bakan Soylu "Salgında genel yayılım bitti" dedi mi? Bakanlık'tan jet açıklama geldi
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi
İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi
Manchester efsanesi Gary Neville: Cristiano Ronaldo, Pele'nin rekorunu kırmak istiyor
Manchester efsanesi Gary Neville: Cristiano Ronaldo, Pele'nin rekorunu kırmak istiyor
İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor
İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor
Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Gherardini: Obradovic'in takımdaki geleceği yakın zamanda netleşecek
Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Gherardini: Obradovic'in takımdaki geleceği yakın zamanda netleşecek
Veliler ve eğitimciler, okulların 1 Haziran'da açılması ihtimaline sıcak bakmıyor
Veliler ve eğitimciler, okulların 1 Haziran'da açılması ihtimaline sıcak bakmıyor
İzmir'de, ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı
İzmir'de, ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı
Koronavirüsü yenen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, alkışlarla taburcu oldu
Koronavirüsü yenen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, alkışlarla taburcu oldu
TFF, liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü' hazırladı
TFF, liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırladı
Sağlık çalışanlarının fedakarlığı böyle görüntülendi! Koronavirüs mücadelesinde ders gibi kareler
Sağlık çalışanlarının fedakarlığı böyle görüntülendi! Koronavirüs mücadelesinde ders gibi kareler
Dünya Sağlık Örgütü: Birçok ülke koronavirüs kaynaklı ölümleri doğru şekilde tespit edemiyor
Dünya Sağlık Örgütü: Birçok ülke koronavirüs kaynaklı ölümleri doğru şekilde tespit edemiyor
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Batı Avrupa'da 37 gün sonra ilk spor organizasyonu, Tennis Point Hazırlık Turnuvası'yla başladı
Batı Avrupa'da 37 gün sonra ilk spor organizasyonu, Tennis Point Hazırlık Turnuvası'yla başladı
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
Virüslere karşı etkili silah: Direnci artıran pul biber bağışıklığı güçlendiriyor
Virüslere karşı etkili silah: Direnci artıran pul biber bağışıklığı güçlendiriyor
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
ABD Kadın Milli Takımı'nın eşit ücret almak için açtığı dava reddedildi
ABD Kadın Milli Takımı'nın eşit ücret almak için açtığı dava reddedildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Ebru Şallı Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Selçuk İnan Fatih Terim Burak Yılmaz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın Ramazan Futbolcu Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Ege'nin İncisi Bozcaada'ya Koronavirüs Giremedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 16:32:07. #1.15#
title