Ege'nin ihracatında sanayi sektörünün payı artıyor

Yılın 4 aylık döneminde 7 milyar 425 milyon dolarlık dış satım rakamına ulaşarak yüzde 31 artış yakalayan Ege Bölgesi'nin bu başarısında, sanayi sektörünün payı dikkati çekiyor.

Yılın 4 aylık döneminde 7 milyar 425 milyon dolarlık dış satım rakamına ulaşarak yüzde 31 artış yakalayan Ege Bölgesi'nin bu başarısında, sanayi sektörünün payı dikkati çekiyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisinden derlediği verilere göre, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak'ın bulunduğu Ege'de 2020'nin ocak-nisan döneminde 5 milyar 678 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. Bu yılın aynı döneminde ise bölgenin ihracatı geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 31 artışla 7 milyar 425 milyon dolara yükseldi.

Bölge ihracatına en fazla katkıyı 3 milyar 622 milyon dolarla İzmir verdi. Bu kenti 1 milyar 678 milyon dolarla Manisa ve 1 milyar 337 milyon dolarla Denizli takip etti.

Yılın 4 aylık döneminde, Afyonkarahisar'dan 120 milyon 664 bin dolar, Aydın'dan 238 milyon 184 bin dolar, Muğla'dan 223 milyon 891 bin dolar, Uşak'tan 100 milyon 771 bin dolar, Kütahya'dan 103 milyon 340 bin dolar ihracat yapıldı.

Sanayi sektöründe aylık bazda yüzde 100'e varan artış

Bölgenin geleneksel ihraç kalemlerinden tarımsal ürünlerde ihracat belirlenen hedeflerde devam ederken dikkat çekici artış ise sanayi sektöründe yaşandı. Nisan ayı ihracat rakamları dikkate alındığında İzmir'in sadece çelik ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 162 artışla 30 milyon 517 bin dolardan 79 milyon 833 bin dolara çıktı.

Aynı dönemde kentteki organize sanayi bölgelerinin lokomotifi konumundaki kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün ihracatı yüzde 86 artışla 180 milyon dolar oldu. Son yıllarda bölgede yatırımı artan elektrik ve elektronik sektörü ise nisan ihracatını yüzde 74 artışla 43 milyon dolara yükseltmeyi başardı.

Denizli hazır giyim, Manisa elektronik ihracatını arttırdı

Ev tekstili sektöründe Türkiye'nin öncü şehri Denizli, nisan ayı ihracatını yüzde 128 artırdı. Denizli'de başat sektör ise hazır giyim oldu. İlin başta hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yüzde 174 artarak 38 milyon 853 bin dolardan 106 milyon 543 bin dolara çıktı.

Organize sanayi bölgelerinde önemli elektrik ve elektronik firmalarının yatırım yaptığı Manisa'da da sanayi sektörünün performansı dikkat çekti. 2020 Nisan'da 122 milyon dolar olan sanayi sektörü ihracatı 2021 Nisan'da 284 milyon 543 bin dolara yükseldi.

"Yatırımlar devam ederse salgın bizim için fırsat olacaktır"

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, AA muhabirine, salgın döneminde ihracatta çok kan kaybetmeden yollarına devam ettiklerini belirtti.

Bölge ihracatının son yıllarda teknoloji ağırlıklı olduğuna işaret eden Karabağlı, sanayi sektöründeki artışın tablonun katma değer hanesine yansıdığını dile getirdi.

Türkiye'nin geleceğinin üretim ve teknolojiye yapılacak yatırımda olduğunu anlatan Karabağlı, "İlerleyen aylarda teknoloji odaklı ihracatın artmasını bekliyoruz. Sanayicimiz katma değerli ürünle lojistikte oluşan maliyet dezavantajını bertaraf edebileceğinin farkına vardı. Ege Bölgesi'ndeki teknoloji odaklı üretim, katma değerli ürün ihracatı katlanarak devam edecek. Tam da bu konuda yatırım yapmanın zamanı olduğunu düşünüyorum. İnsan kaynaklarına, teknolojiye yatırım devam etmeli. Eğer ederse salgın bizim için çok ciddi bir fırsat olacaktır." diye konuştu.

Teknoloji odaklı işler yapan "Z" kuşağı

İnsan kaynağına yapılan yatırımın inovasyon iklimini oluşturmada kalıcı bir ortam doğuracağına inandıklarını belirten Karabağlı, teknoloji odaklı işler yapan "Z" kuşağının Ege Bölgesi'nde konuşlanabileceğini kaydetti.

Özelikle İzmir'in bu anlamda çok ciddi bir potansiyelinin bulunduğunu aktaran Karabağlı, "Bu kapsamda hem devletin hem de özel sektörün girişimleri var. Nitelikli iş gücünü İzmir'e çekmeye devam ediyoruz. Ama en önemlisi teknoloji ve inovasyon odaklı işler yapan Z kuşağını buraya getirmemiz lazım. Bunu başarırsak geleceği inşa etmeye başlarız. Bu fırsat elimizin altında." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ihracatta ana hedefinin kilogram başına değeri artırmak olması gerektiğine vurgu yapan Karabağlı, devletin bu yönde ciddi katkılar verdiğini, bu dönem özel bir konteyner desteği beklediklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz