Ege'nin İhracatı Yüzde 25 Arttı

Ege Bölgesi'nden yapılan ihracat, nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25'lik artışla 1 milyar 67 milyon dolara yükseldi.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, ihracat ocak-nisan döneminde 4 milyar 427 milyon dolar, son 1 yılda ise 12 milyar 668 milyon dolar oldu. EİB'in nisan ayında gerçekleştirdiği ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25'lik artışla 1 milyar 67 milyon dolara çıktı.

EİB'e bağlı 12 birlikten 10'unun ihracatı yükseldi. Nisan ayında Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 129 milyon dolar, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 44 milyon dolar, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 112 milyon dolar, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 87 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, 2018 yılı için belirledikleri 13 milyar dolar ihracat hedefine koşar adım ilerlediklerini kaydetti.

Türkiye'nin nisan ayı ihracatının yüzde 15'lik artışla 13 milyar 548 milyon dolara çıktığına dikkati çeken Ünlütürk, "Nisan ayında EİB'in ihracatı ise yüzde 25 artış gösterdi. 2018 yılının 4 aylık dönemine baktığımızda da Türkiye'nin ihracatı yüzde 14 artarken, EİB'in ihracatı yüzde 23 artış kaydetti. Benzer performansı 2018 yılının kalan diliminde de gösterip Türkiye ihracatından aldığımız payı artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.