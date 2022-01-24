Ege'nin geleneksel deve güreşi havadan görüntülendi - Haberler
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Ege'nin geleneksel deve güreşi havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas - Haberler | Yerel

- Ege'nin geleneksel deve güreşi havadan görüntülendi Develerin kıyasıya mücadelesi drone kamerası tarafından kayıt edildi Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 17.

BALIKESİR (İHA) - - Ege'nin geleneksel deve güreşi havadan görüntülendi

Develerin kıyasıya mücadelesi drone kamerası tarafından kayıt edildi

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 17. Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali'nde Ege bölgesinin geleneksel folklorik deve güreşlerinde develerin kıyasıya mücadeleleri drone ile havadan görüntülendi.

Burhaniye Belediyesi tarafından organize edilen ve son yılların en coşkulu müsabakalarına sahne olduğu ve yaklaşık 200 devenin güreştiği müsabakalarda kupa gösterileri nefesleri kesti.

Burhaniye deve güreşi arenasında gerçekleştirilen güreşlerde 180'e yakın deve arenada müsabaka yaptı. Ege bölgesinin kültürel miraslarından birisi olan deve güreşleri drone ile havadan görüntülendi. Devlerin kıyasıya mücadelesi drone kamerasına yansıdı.

Ege'nin geleneksel deve güreşi havadan görüntülendi

Ege'nin geleneksel deve güreşi havadan görüntülendi

Ege'nin geleneksel deve güreşi havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas - Son Dakika Haberleri

Balıkesir, Zeytin, Drone, Ege, Yerel, Haber

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