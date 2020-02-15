: Ege'nin ayakkabı ihracatı yıla rekorla başladı - İZMİR

15.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:40

Ege'nin ayakkabı ihracatı ocak ayında yüzde 60 artışla 9 milyon dolara ulaşarak rekor kırdı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği verilere göre, Türkiye'nin deri ve deri mamulleri ihracatı geçen yılın ocak ayına göre yüzde 14 artarak 116 milyon 826 bin dolardan 133 milyon 306 bin dolara çıktı. Bu dönemde ayakkabı ihracatı ise yüzde 18 artışla 71 milyon 439 bin dolardan 84 milyon 53 bin dolara yükseldi.

Ülke genelinden en fazla ayakkabı ihracatı 8 milyon 443 bin dolarla Almanya, 7 milyon 539 bin dolarla Rusya ve 6 milyon 16 bin dolarla İspanya'ya yapıldı.

Türkiye ayakkabı üretiminin önemli bölümünün yapıldığı Ege Bölgesi ise ülke ortalamasının üzerinde bir performans sergiledi.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'ne bağlı üyelerin ocak ayında ayakkabı ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artarak 5 milyon 617 bin dolardan 9 milyon dolara yükseldi.

Birlik yönetim kurulu başkanı Erkan Zandar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu rakamın kendileri için bir rekor olduğunu vurguladı.

İhracatın hızla artmasında ayakkabı sektöründe iç pazarda yaşanan sorunların etkili olduğuna işaret eden Zandar, yerel zincir mağazalara üretim yapan birçok tesisin yönünü ihracata çevirdiğini aktardı.

Birlik olarak ihracat stratejisi kapsamında hedef pazarlara odaklandıklarını aktaran Zandar, "Yaklaşık 2 yıldır Rusya ve İtalya'da organize ettiğimiz fuar katılımlarımız var. Bunların etkileri kendini hissettirmeye başladı. Ege üreticisi, yüzünü dış pazarlara çevirdi. Ayakkabı konusunda hedeflerimizin üzerinde artışlar görmeye başladık." dedi.

Ayakkabı ihracatında artış trendinin devam edeceğine işaret eden Zandar, şunları kaydetti:

"İhracatta ilk sırada 2 milyon dolarla Almanya yer alıyor. Bunu İtalya ve İngiltere takip etti. Ben bu yıl birlik olarak yüzde 15 ihracat artışıyla kapatırız diye öngörüyorum. Ayakkabıda da yüzde 30'un altında olacağını düşünmüyorum. Çin'deki koronavirüsten sonra bunun daha da artacağını tahmin ediyoruz."

Kaynak: AA

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