Ege'nin 3'üncü Lig için final günü
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Ege'nin 3'üncü Lig için final günü

Ege'nin 3'üncü Lig için final günü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

BÖLGESEL Amatör Lig'de finale çıkan Ege ekipleri Aliağa Futbol Kulübü ve Kuşadasıspor, yarın 3'üncü Lig'e yükselmek için birbirlerine rakip olacak.

BÖLGESEL Amatör Lig'de finale çıkan Ege ekipleri Aliağa Futbol Kulübü ve Kuşadasıspor, yarın 3'üncü Lig'e yükselmek için birbirlerine rakip olacak. Denizli Atatürk Stadı'ndaki final saat 17.30'da başlayacak. Rakibini normal sürede veya gerek olması durumunda uzatmalar ve seri penaltılarda mağlup eden taraf, adını yeni sezonda profesyonel kategoriye yazdıracak. 

Bu sezon koronavirüs pandemisi nedeniyle aylarca oynanması beklenip ardından kısa periyot halinde yaz aylarında düzenlenen lig öncesi iddialı kadrolar kuran iki ekipten Aliağa FK, İzmirspor ve Çiğli Belediyespor'un yer aldığı gruptan çıktıktan sonra çeyrek finalde Buca Zaferspor'u, yarı finalde Ayvalıkgücü Belediyespor'u eledi. Kuşadasıspor, Bolvadin Bld, Sökespor ve İscehisar'ın bulunduğu gruptan sıyrılıp çeyrek finalde Yeşilova Bld'yi, yarı finalde Anadolu Üniversitesi'ni saf dışı bıraktı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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