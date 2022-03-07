Ege Motosiklet Kulübü Başkanı Ferya Yıldırım, yarışlardaki aile ortamından memnun Açıklaması

Ege Motosiklet Kulübü Başkanı ve milli motokrosçu Irmak Yıldırım'ın annesi Ferya Yıldırım (42), motosiklet camiasında aile gibi olduklarını, herkesin çocuğunu kendi çocukları gibi gördüklerini söyledi.

Ferya Yıldırım, motosiklet yarışlarıyla geçen hayatını AA muhabirine değerlendirdi.

20 yıldır motosiklet sporlarıyla uğraştığını aktaran Yıldırım, çocukları Irmak ve Aras Efe'yi çalıştırdığını, yarışlarda da yemek işlerinin yanında, motosikletlerinin bakım ve tamirini dahi üstlendiğini anlattı.

Bir kadın olarak motosiklet sporuna ilgisinin nasıl başladığını anlatan Ferya Yıldırım, "Yaklaşık 20 yıl oldu. Eşim motosiklet kullanıyordu. Eşimle tanıştıktan sonra motosiklete ilgi duymaya başladım. 2000'li yıllarda Ege Motosiklet Kulübüyle tanıştık. Böylece motosikletin sportif tarafına geçtik." dedi.

Zamanla motosiklet alanında eğitim, tamir ve bakıma kadar her şeyle uğraştığını dile getiren Ferya Yıldırım, "20 yıldır eşimle yarışlara gittik, geldik. Sonra çocuklarımıza motosiklet kullanmayı öğrettik ve onlar da yarışmaya başladı. Kızım Irmak Yıldırım, Türkiye'de Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'na katılan ilk sporcu oldu. Oğlum 14 yaşında ve o da motosiklet yarışlarına katılıyor, dereceleri var. İkisine de motosiklet eğitimlerinde destek veriyorum." diye konuştu.

Motosiklet kullanımı dışında tamirine olan merakına değinen Yıldırım, "Bir kadının yapamayacağı hiçbir iş yok. 'Ben kadınım, motosikletle nasıl ilgileneceğim?' demek bana ters geliyor. İstediğiniz zaman her şeyi yapabiliyorsunuz. Motosikletlerin lastiklerini değiştiriyorum, filtrelerini yıkıyorum, yağlıyorum, takıyorum. Motorları yıkıyorum. Lastik patlarsa değiştirebiliyorum. Bazen iki yarış denk geldiğinde, eşim olmadığı zaman, çocukları alıp yarışa gidiyorum." ifadelerini kullandı.

"Motosiklet camiasıyla bir aile gibi olduk"

Yarışlarda tüm sporcuların ihtiyaçları için çabaladıklarını anlatan Yıldırım, "Biz Türkiye'nin her yerinde ve yurt dışında yarışlara gittiğimiz için artık motosiklet camiasıyla bir aile gibi olduk. Artık herkesin çocuğu bizim çocuğumuz gibi. Yarışlarda yemek yaparken bir paket pişirmiyorum da 4-5 paket pişiriyorum, hep beraber yiyoruz. Bizim zaten kültürümüzde de bu var. Benim çocuğum, onun çocuğu yok, oradaki bütün çocuklar bizim çocuğumuz." şeklinde konuştu.

Ferya Yıldırım, 20 yıldır binici olarak eşiyle birlikte motosiklet kullandığını, kulüp olarak da Türkiye Motosiklet Federasyonunun takviminde yer alan yarışlardan yapabileceklerini düzenlemeye devam ettiklerini aktardı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşadıklarını kaydeden Ferya Yıldırım, "6-16 yaş arası çocuklar için motosikletle tanışma eğitimleri düzenliyoruz. Bunu geleneksel hale getirdik. Çocuklarımız bu spora devam ettiği sürece maddi manevi onların arkasındayız. Onlar yarışmasa da eşimle benim için motor sporları bir hayat felsefesi oldu. Motosiklete binmeyi ve sportif faaliyetlerini yapmayı seviyoruz. Bu işin yaşı yok." yorumunu yaptı.

8 Mart Dünya Kadınları Günü dolayısıyla kadınlara mesaj olarak da Ferya Yıldırım, "Bir kadının yapamayacağı hiçbir şey yok. İşte kadın ralli pilotları da var, motosiklet pistlerinde yarışan kızlarımız da var. Dünya Motokros Şampiyonası için ülkemize gelen yabancı kadın sporcular inanılmazlar. Zaman olarak erkeklerle aynı derecelerde gidiyorlar. Motosiklet sporunda kadın erkek ayırmaya gerek yok. Kadın istediği her şeyi başarabilir. Zor mu? Tabii ki zor ama istedikleri zaman yapabilirler." değerlendirmesinde bulundu.