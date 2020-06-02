Ege Masterler Futbol Ligi tescil edildi Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Ege Masterler Futbol Ligi 2019-2020 sezonu, mevcut haliyle tescil edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Ege Masterler Futbol Ligi 2019-2020 sezonu, mevcut haliyle tescil edildi.

Ege Masterler Federasyonu Başkanı Haldun Dokel, yaptığı yazılı açıklamada, sporcuların yaş durumlarını göz önünde bulunduran yönetim kurulunun, son puan durumuna göre grup birincilerini ilan ettiğini belirtti.

Bu yıla özel olarak tüm takımlara kupa takdim edileceğini vurgulayan Dokel, şunları kaydetti:

"Kovid-19 nedeniyle sporcu kardeşlerimizi en ufak bir hastalık riskine karşı korumak amacıyla 2019-20 sezonunu tescil ettik. Spor tesislerimizde gerek ev sahibi gerekse misafir takım oyuncularımızın hijyen kurallarına uymakta zorlanacağı düşüncesindeyiz. Aylardır antrenman eksiği olan sporcu arkadaşlarımızın kısa sürede fiziken hazır duruma gelemeyecektir. Ege Masterler Futbol Ligi 10 Mart'ta oynanan son maçlardaki puan durumuna göre tescil edildi. Buna göre + 40 yaş lig gruplarında Balçova, Soma ve Ege Üniversitesi Sağlık Gücü, +50 yaş kategorisinde Akhisar 1970 masterler takımlarının grup birincilikleri onaylandı."

Yaz plaj futbolu turnuvasını da iptal ettiklerini bildiren Dokel, Federasyon Kupası Turnuvası ile ilgili kararı eylülde vereceklerini vurguladı.

Kaynak: AA