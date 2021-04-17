Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de gece saatlerinden itibaren "toz taşınımı" bekleniyor
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Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de gece saatlerinden itibaren "toz taşınımı" bekleniyor

Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de gece saatlerinden itibaren 'toz taşınımı' bekleniyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi

Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de gece saatlerinden itibaren Kuzey Afrika kaynaklı "toz taşınımı" öngörülüyor.

Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de gece saatlerinden itibaren Kuzey Afrika kaynaklı "toz taşınımı" öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, gece saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar Ege, Marmara'nın güney ve doğusu ile Batı Karadeniz'de Kuzey Afrika kaynaklı "toz taşınımı" tahmin ediliyor.

"Toz taşınımı" nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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