Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
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Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

24.01.2021 20:41 | Son Güncelleme: 24.01.2021 20:45
Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu geceden itibaren Kıyı Ege'den başlayarak yarın Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'de güneyden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 kilometre/saat, yüksek kesimlerde 90-120 kilometre/saat) öngörülüyor.

Yarın akşam Kıyı Ege'den başlayarak zamanla diğer bölgelerde de fırtınanın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların, soba ve bacalardan kaynaklanabilecek karbonmonoksit zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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