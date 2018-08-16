Ege Mahallesi'ndeki Dönüşümün Önü Açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşümde öncelikle bölgeler arasında tanımladığı Ege Mahallesi'nde 30 Haziran 2017'de gerçekleştirdiği yapım ihalesinden önce açılan "yürütmeyi durdurma ve iptal" davası mahkemeden döndü. Ege Mahallesi Evsahipleri Derneği tarafından "7 hektarlık alanda parçalı uygulama yapılamayacağı" gerekçesiyle açılan davayı görüşen İzmir 3. İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulması ve iptal taleplerini reddetti. İzmir Büyükşehir Belediyesi, alanın 9 bin metrekarelik bölümünde uzlaşma sağlayarak imar adası haline getirmiş ve burada ihale çalışmalarına başlamıştı.

İzmir 3. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararda, "5393 sayılı yasanın 73. maddesinde; belediyelerin kentsel dönüşüm ve gelişim projelerini gerçekleştirmek amacıyla imar uygulaması yapmaya yetkili kılındığı açık olup, mülkiyeti davalı belediyeye ait olan ve yine anlaşma yoluyla davalı belediyeye devredilen taşınmazların bulunduğu alanda, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 15. ve 16. maddesine göre yapılan imar uygulamasında davacılar iddiaları yönünden hukuka aykırılık görülmemiştir" ifadelerine yer verildi.

YENİ İHALE EYLÜL'DE

Düzenli kentleşmenin sağlanması, eskiyen kent kısımlarının yeniden inşa ve restore edilmesi, kentin kültürel dokusunun korunması, yurttaşların yaşam biçimleriyle çelişmeyecek çözümlerin üretilmesi amacıyla projelerini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Ege Mahallesi'nde 7 hektarlık alanı dönüştürüyor. Ege Mahallesi'nde 70 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek Kentsel Dönüşüm Projesi ile sosyal durum, mekânsal öğeler, mülkiyet yapısı, üst ölçekli planlar, mevcut imar planları ile hali hazır durum dikkate alınarak, bölge halkının sahip olduğu k& uuml;ltürel zenginliği ve renkliliği yansıtan "Yerinde Dönüşümü" sağlamak hedefleniyor. Hak sahipleriyle uzlaşan ve tapularını alan Büyükşehir, inşaatlara bu yüksek katlı yapıdan başlayacak. İlk etapta ayrıca, belediyenin mülkiyetinde olan arazide yer alan 8 ve 9 katlı iki blok da yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yüzde 100 uzlaşma sağlanan Ege Mahallesi'nde 1. Etap inşaatların başlatılması için 27 Eylül'de yapım ihalesine çıkacak.