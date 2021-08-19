Ege Maden ihracatçılarından Muğla yangınlarına 6 milyon TL

Ege Maden İhracatçıları Birliği Ağustos ayı yönetim kurulu toplantısını Muğla'da yaptı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Ağustos ayı yönetim kurulu toplantısını Muğla'da yaptı. EMİB Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, toplantı öncesi düzenlediği basın toplantısında Muğla'da yanan ormanlık alanların yaralarının sarılması için Ege'deki ihracatçı birlikler olarak Muğla'da yanan ormanlık alanların yaralarının sarılması için 6 milyon TL bütçe ayırdıklarını açıkladı.

Muğla'daki orman yangınlarının sarılması için 6 milyon TL bütçe

Ayırdıkları bütçeyi herkesin içine sinecek şekilde harcamak istediklerini belirten EMİB Yönetim Kurulu Başkanı Kaya, "Şu anda Ege Maden İhracatlar Birliği, Ege İhracatçı Birlikleri 6 milyon TL'lik bir bütçe ayırdı. Bunu Bakanlığa da bildireceğiz. Mevcut yerel akçelerimizden bunu kullanacağız. Bunu tabi ki ağaçlandırma, ama kesinlikle bugün burası yandı, yarın buraya dikelim asla böyle bir talebimiz yok, böyle bir şov derdimiz de yok. Biz yangın çıktığı günden itibaren özellikle Türkiye Madenciler Derneğini koordinatör seçtik. Tüm STK'lar ile inanılmaz bir kaynak oluşturduk. Dolayısı ile biz üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Burada üyelerimiz ile de görüşeceğiz. Ne gerekiyorsa, madencilerimizden zarar görenler de dahil köylere ne yapabiliriz. Burada bizim iki yıldır hiçbir etkinliğimizin olmamasından kaynaklı iyi bir bütçemiz var. Bunu gerçekten herkesin içine sinecek şekilde harcamak istiyoruz. Onu da yaparken kolektif aklı, herkesin bu doğru diyeceği bir istişare toplantısı, geçmiş olsun, tebrik, yaptıklarından dolayı onları kutlamama ondan sonra da nerede ne yapalım onu arkadaşlarımız ile paylaşmak istiyoruz. Amasız insan önceliğimiz, amasız çevre önceliğimiz. Ondan sonra da nerede ne yapalımı arkadaşlarımız ile paylaşmak. Amasız insan önceliğimiz, amasız çevre önceliğimiz. Bu ülkenin değerlerini de çıkarıp, ülke çıkarları için kullanmamız gerekiyor" dedi.

Maden ihracatında yüzde 48 artış

2021 yılı ihracat rakamları hakkında da bilgi veren Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, "Türkiye, 2021 yılının Ocak-Temmuz döneminde madencilik sektöründeki ihracatını, 2020 yılının Ocak-Temmuz dönemine göre yüzde 48'lik artışla 2 milyar 222 milyon dolardan, 3 milyar 294 milyon dolara taşıdı. Madencilik sektörümüzün son 1 yıllık ihracatı da yüzde 33'lük artışla 5 milyar 342 milyon dolara yükseldi. Bu artışla 2021 yılı sonunda 6 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak 2021 yılının 7 aylık döneminde ihracatımızı yüzde 19'luk artışla 505 milyon dolardan 600 milyon dolara çıkarırken son 1 yıllık ihracatımız 1 milyar 26 milyon dolara ulaştı. Doğaltaş ihracatımıza baktığımızda 2021 yılının Ocak-Temmuz döneminde doğaltaş ihracatımız yüzde 30'luk artışla 1 milyar 174 milyon dolara yükseldi. Muğla'nın, 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde madencilik ihracatı yüzde 43'lük artışla 39 milyon dolardan 56 milyon dolara çıktı. Madencilik sektörü, Muğla'da en fazla ihracat yapan ikinci sektör konumunda" diye konuştu.

Hatıra ormanı çağrısı

Muğlalı işletmeci ve aynı zamanda Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Melike Alpay Özmen, Muğla'daki yangınlar sırasında madencilik sektörü temsilcilerinin iş makinesi ve insan gücü ile özverili bir şekilde gece gündüz yangınlara müdahale ettiğini belirtti. Özmen, "Bu zor günlerde aslında en büyük tesellimiz ihtiyaç olduğunda nasıl hep birlikte canı gönülden bir araya gelebildiğimizi ve hep birlikte ülkemiz için elimizi taşın altına koyabildiğimizi örmek oldu. Muğla ilini etkisi altına alan orman yangınları sırasında herhangi bir talep, herhangi bir zorunluluk olmadan ben birebir tüm mermer firmalarımızın nasıl ilk günden itibaren yangınların söndürülmesi, daha fazla zarar vermemesi için çalıştıklarını çok yakinen gördüm. Tüm mermer firmaları yangınları söndürebilmek için aktif rol aldılar. Firmalar yangın sırasında öncelikle dronlar ile rüzgarın yönüne göre hesaplama yaptılar ve yangının gidiş istikametini belirledikten sonra kendi iş makinaları ile günler boyunca şeritler açtılar. Bu şekilde yangının büyümesinin önüne geçildi. Yine firmalar kendi arazöz ve su tankerleri ile yerleşim yerlerinde alevlerin sıçrama ihtimaline karşı hazır bulundu. Maalesef sıçrama olan yerlerde de su tankerleri ile su takviyesi yaptılar ve yangınların söndürülmesinde etkin bir rol oynadılar. Bu buradan tüm Ege Bölgesi mermer firmalarımız başta olmak üzere doğaya, çevre ve sürdürülebilir bir anlayışa sahip tüm doğaltaş firmalarımızı, STK'larımızı Muğla'da yaralarımızı sarmak, kaybettiğimiz canlar maalesef geri gelemeyecek olsa da bir nebze de olsa bu duruma katkıda bulunmak için hep birlikte bir hatıra ormanı oluşturmaya davet ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı