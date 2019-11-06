Ege Maden İhracatçıları Birliği, sektörü İzmir'de buluşturacak

06.11.2019 16:01 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:06

Madenlerin insan hayatındaki 12 bin 500 yıllık vazgeçilmezliğine dikkati çekmek amacıyla "Hayatımız Maden" mottosuyla Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMIB) tarafından düzenlenen Hayatımız Maden Çalıştayı'nın üçüncüsü 16 Kasım'da İzmir'de "Madencilikte Çevresel Sürdürülebilirlik" temasıyla gerçekleştirilecek.



Madencilik sektöründe faaliyet gösteren 15 sivil toplum kuruluşunun (STK) yer alacağı "III. Hayatımız Maden Çalıştayı"nın ana teması "Sürdürülebilir Madencilik" olarak belirlendi. Çalıştayda madencilik sektöründe çevre dostu madencilik uygulamaları da kamuoyu ile paylaşılacak. "Hayatımız Maden Çalıştayı"nda, "Sürdürülebilir Madencilik" temasıyla çevre, mevzuat, başarı hikayeleri başta madencilik sektörünün gündemindeki konuların konularının uzmanlarınca gündeme getirileceğini dile getiren Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Türk madencilik sektörünün kalbinin 16 Kasım'da İzmir'de atacağını, 82 milyonun ev sahibi olduğu madenlerin kiracıları olarak çevreye duyarlı madencilik yaptıklarını kamuoyu ile paylaşacaklarını kaydetti.



Madencilik sektörü 15 milyar dolar ihracat potansiyeline sahip



Türkiye'nin ekonomik büyümesine istikrarlı bir şekilde katkı sağlamak için sahip olduğu madenleri yerinde işleyerek, ekonomiye kazandırması ve ihracatını artırması gereğinin altını çizen EMİB Başkanı Kaya, "İnadına üretim, inadına ihracat sloganıyla hareket ediyoruz. 2019 yılının ocak-ekim döneminde Türkiye'ye 3,6 milyar dolar döviz kazandırdık. Madencilik sektörü 15 milyar dolar ihracat rakamına ulaşacak potansiyele sahip. Bu potansiyeli ortaya çıkarmak için konunun tüm tarafları Hayatımız Maden Çalıştayı'nda buluşup yol haritamızı belirleyeceğiz" diye konuştu.



"Sürdürülebilir bir maden üretimini gerçekleştirmek zorundayız"



Yerli ve milli madencilik vurgusu yapan EMİB Başkanı Kaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Oturduğumuz konutlardan, kullandığımız otoyollara, yediğimiz ekmekten diş fırçasına, gözlükten bilgisayara, otomobilden telefona günlük hayatta vazgeçilmezimiz olan tüm ürünler madenler sayesinde hayatımıza konfor katıyor. Ülkemizin maden ihtiyacını karşılayabilmek, dışa bağımlılığı azaltabilmek için sürdürülebilir bir maden üretimini gerçekleştirmek zorundayız. Bunun için çevre ile dost, insan sağlığını üretiminin merkezine oturtan ve sürdürülebilir bir üretim zincirini iyi yöneterek amacımıza ulaşabiliriz. Düzenlediğimiz çalıştay bu anlamda insan ve çevre sağlığına duyarlı yapılan madencilik çalışmalarına ciddi bir destek anlamı taşıyacak."



15 STK



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve madencilik ile ilgili tüm tarafların yer alacağı Hayatımız Maden Çalıştayı'nda Ege Maden İhracatçıları Birliği yanında; İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, Denizli İhracatçılar Birliği, Agrega Üreticileri Derneği, Altın Madencileri Derneği, Aydın Sanayi Odası, Çanakkale Madenciler Derneği, Ege Bölgesi Madenciler Derneği, Kireç Sanayicileri Derneği, Kömür Üreticileri Derneği, Seramik, Cam ve Çimento Hammaddeleri Üreticileri Derneği, Tüm Mermer Doğaltaş ve Makineleri Üreticileri Birliği, Türkiye Madenciler Derneği ve Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı'nın aralarında yer aldığı 15 STK çalıştayın başarılı gerçekleşmesi için görev alıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA