Ege lezzetleri, çağdaş yorumlarıyla turistlerin ilgi odağı oluyor
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Ege lezzetleri, çağdaş yorumlarıyla turistlerin ilgi odağı oluyor

Ege lezzetleri, çağdaş yorumlarıyla turistlerin ilgi odağı oluyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin gözde tatil beldelerinden Bodrum, bu yıl meraklı damakların da uğrak adresi olmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin gözde tatil beldelerinden Bodrum, bu yıl meraklı damakların da uğrak adresi olmaya hazırlanıyor. Tulumbalı Çilek Tatlısı, Karpuzlu Semizotu Salatası ve Narenciye Soslu Izgara Kaya Levreği gibi farklı tatlarla tatil deneyimini bir lezzet şölenine dönüştürmeyi hedeflediklerini söyleyen Cliff Bodrum Şefi Selin Yılmaz Tümsek, "Artık ziyaretçiler yalnızca dinlenmek değil, farklı kültürlerin farklı lezzetlerini de keşfe çıkmak istiyorlar. Biz de modern dokunuşlarla, Ege lezzetlerine farklı bir yorum katıyoruz. Bu da turistlerin ilgisini çekiyor" dedi.

Türkiye'nin en çok turist ağırlayan tatil beldelerinden Bodrum, bu yıl yalnızca doğal güzellikleriyle değil, Ege mutfağını harmanladığı çağdaş lezzetlerle de dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Son olarak Yalıkavak'ta konumlanan ve Allium Bodrum Resort & Spa içerisinde yer alan Cliff Bodrum, bu yıl Ege lezzetlerini modern dokunuşlarla yeniden yorumladığı bir konseptle misafirlerinin karşısına çıkacağını duyurdu. 

"ZİYARETÇİLER KEŞFE ÇIKMAK İSTİYOR"

Tulumbalı Çilek Tatlısı, Karpuzlu Semizotu Salatası ve Narenciye Soslu Izgara Kaya Levreği gibi farklı tatlarla tatil deneyimini aynı zamanda bir lezzet şölenine dönüştürmeyi amaçladıklarını söyleyen Cliff Bodrum'un Şefi Selin Yılmaz Tümsek, "Bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğimiz pandemi, tatil alışkanlıklarını da değiştirdi. Artık ziyaretçiler yalnızca dinlenmek değil, farklı kültürlerin farklı lezzetlerini de keşfe çıkmak istiyorlar. Bizler de meraklı damaklara yeni deneyimler yaşatmak üzere yola çıktık. Bu bağlamda modern dokunuşlarla, Ege lezzetlerine farklı bir yorum kattık. Böylece yerli ve yabancı turistin de ilgi odağı haline geldi" dedi. 

Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği servisleri için özel menüler hazırladıklarına da değinen Selin Yılmaz Tümsek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mutfak ekibimizle birlikte, modern pişirme tekniklerini kullanarak ve taze ve organik malzemelerle son sihirli dokunuşları yaparak sağlıklı tabaklar hazırlıyoruz. Tulumbalı Çilek Tatlısı, Karpuzlu Semizotu Salatası ve Narenciye Soslu Izgara Kaya Levreği'nin yanı sıra Zeytinyağlı İç Midyeli Ege Otları imza yemeklerim."

MİKSOLOJİSTLER ÖZEL REÇETELER ÇALIŞIYOR

Ege mutfağını ve alternatif tatları miksoloji ile dikkat çekici hale getirdiklerini belirten Olcan Gülsever, "Klasik kokteyller eski çekiciliğini kaybediyor. Misafirlerimiz daha yenilikçi tatlar arıyor. Tam bu noktada miksolojistler devreye giriyor. Hem klasik kokteylleri yeniden yorumluyoruz hem de dünyadaki trendlerini takip ederek yeni sunumlar ve lezzetler geliştiriyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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