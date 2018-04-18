Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Yeniden Celep

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanlığı'na mevcut başkan Birol Celep seçildi.

Ege Kuru Meyve ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı birlik binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Birol Celep, firmaların yeni üretim ve pazarlama tekniklerini hayata geçirmesi, rekabet güçlerinin artırılması ve kademe atlamaları için Kuru Meyve Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Projesi'ni başlatma kararını aldıklarını ifade ederek, "Projeyle katma değerli ürün ihracatını artırmayı hedefliyoruz. Biz artık yeni şeyler söylemek gerektiğini, yeni projeler ve yeni bir bakış açısı ile sektörün yaşadığı sorunlara çözüm bulunması gerektiğine inanıyoruz. Bunun için kısa vadeli ve bireysel fayda getirecek yaklaşımlar yerine, orta ve uzun vadeli ve sektörün tamamına fayda sağlayacak bir yaklaşım sergilenmesinin ülkemiz, sektörümüz ve firmalarımız için daha hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyoruz" dedi.

2023 hedefleri

Kuru meyve sektöründe dünyada ihracatta lider konumunda olunsa da sektörün ihracatının son yıllarda 1.3-1.4 milyar dolar aralığında sıkışıp kalmış durumda olduğunu dile getiren Celep, "Kuru meyve sektörünün 2023 yılı için belirlediği 3 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşması ve mevcut potansiyelimizi en etkili şekilde ihracatımıza yansıtabilmek için, sektör paydaşları olarak bir arada olmalı, kısa-orta-uzun vadeli stratejilerimizi gözden geçirmeliyiz. Şayet üniversitelerle iş birliği, Ar-Ge, tasarım vemarkalaşma gibi birçok aşamada yol kat edersek, tüm paydaşlarımızın güç birliği ile, daha katma değerli ürün ihracatına odaklanır, böylece 2023 hedeflerine ulaşırız" diye konuştu.

Tek listeyle gidilen seçimde üyeler oylarını kullanırken, 76 oyun tamamını alan Birol Celep yeniden başkanlığa seçildi. - İZMİR