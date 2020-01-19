19.01.2020 19:19 | Son Güncelleme: 19.01.2020 19:21

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla bu yıl 21. kez düzenlenen Mercedes Benz Ege Kupası'nda Türkiye ile Güney Kore finale yükseldi.

A Grubu'nda Türkiye'nin yanı sıra İrlanda, Kosova ve Tanzanya, B Grubu'nda ise Ukrayna, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Güney Kore'nin mücadele ettiği organizasyonda grup maçları Torbalı ilçesindeki Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'ndeki müsabakalarla tamamlandı.

Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda Tanzanya ile karşılaşan Türkiye, 2 kez geriye düştüğü müsabakadan 37. dakikada penaltıdan Melih Bostan ve 80. dakikada Emir Ortakaya ile bulduğu gollerle 2-2 eşitlikle ayrıldı.

Grubun diğer maçında İrlanda, Kosova'yı 4-0 yenerken, B Grubu'nda Güney Kore, Arnavutluk'u 2-0, Ukrayna da Kuzey Makedonya'yı 1-0 mağlup etti.

Gruplarını lider tamamlayan Türkiye ile Güney Kore 21 Ocak Salı günü finalde karşılaşacak. Diğer ekipler ise sıralama maçlarına çıkacak.

Kaynak: AA

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