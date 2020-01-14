Ege Kupası'nda 21'inci start

14.01.2020 11:51 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:51

EGE Bölgesi'nde bu yıl 21'inci kez düzenlenecek Mercedes Benz Uluslararası Ege Kupası yarın başlayacak. Türk futbolunun en kapsamlı altyapı atılımını yapan TFF 1'inci Lig'deki İzmir temsilcisi Altınordu'nun Torbalı Metin Oktay Tesisleri'nin ev sahipliğindeki geleneksel turnuvaya ay-yıldızlı ekibimizin yanı sıra Kosova, İrlanda Cumhuriyeti, Ukrayna, Tanzanya, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Güney Kore'nin 16 yaş altı milli takımları katılacak. U16 Milli Takım, turnuvadaki ilk maçında yarın Kosova'yla karşılaşacak. Altınordu Serpil Hamdi Tüzün Sahası'ndaki karşılaşma saat 14.30'da başlayacak. Millilerimiz 17 Ocak Cuma günü İrlanda, 19 Ocak Pazar günü Tanzanya ile oynayacak.

Geleneksel organizasyon 21 Ocak Salı günü yapılacak final maçıyla son bulacak. U16 Milli Takım Teknik Direktörü Mehmet Hacıoğlu, turnuva öncesi açıklamalarda bulundu. Ege Kupası'nın Türkiye Futbol Federasyonu'nun en önemli organizasyonlarından biri haline geldiğini vurgulayan Hacıoğlu, "Bizim buradaki amacımız, bütün yaş gruplarındaki turnuva sayısını çoğaltabilmek ve 14-19 yaş grupları arasındaki evlatlarımızı bu turnuvalarla eleme maçlarına hazırlayabilmek" diye konuştu. Hacıoğlu, "Bizim TFF olarak en önemli görevimiz çocuklarımıza 14 yaşından itibaren futbolun prensiplerini öğretmek, geliştireceğimiz stratejilerle hedeflere doğru yönlendirmek" dedi.

Kaynak: DHA