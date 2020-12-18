Ege kupada havlu attı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ege kupada havlu attı

18.12.2020 12:01 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:06
Ege kupada havlu attı

EGE'nin profesyonel futbol liglerindeki 20 takımından hiçbiri Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon son 16 turunu göremedi.

EGE'nin profesyonel futbol liglerindeki 20 takımından hiçbiri Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon son 16 turunu göremedi. Akhisarspor'un henüz 2 yıl önce tarihinde ilk kez kazanıp, geçen yıl da final oynadığı kupada bu sezon tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanan eşleşmelerde Manisaspor ilk turda, Bucaspor 1928, Nazilli Belediyespor, Kızılcabölükspor ve Bergama Belediyespor ise ikinci turda elendi. Son 3 yılda 2 kez finale çıkan Akhisarspor, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da 3'üncü turda çıktığı ilk maçta Misli.com 2'nci Lig ekibi Etimesgut Belediyespor'a elenerek havlu attı. Altay, Karşıyaka, Menemenspor, Somaspor, Bodrumspor ve Fethiyespor da 3'üncü turdan ötesine geçemedi.

Ege'nin Süper Lig'deki iki ekibinden Yukatel Denizlispor'un yanı sıra Manisa Futbol Kulübü ve Uşakspor, 4'üncü turda kupaya veda etti. Denizlispor, sezonun ilk ve tek kupa maçında evinde 2'nci Lig'den Turgutluspor'a elendi. Bölgenin diğer Süper Lig temsilcisi Göztepe, 5'inci turda TFF 1'inci Lig ekibi Bursapor'a evinde uzatma sonucu 5-4'le boyun eğdi. Türkiye Kupası'nda bu sezon daha önce 3 tur birden geçerken 1'inci Lig takımları Yılport Samsunspor ve Ankaraspor'u eleyen Misli.com 3'üncü Lig temsilcisi Muğlaspor'un macerası Süper Lig'den Kasımpaşa önünde 5-0'lık yenilgiyle son buldu. Altınordu, kupa macerasını Süper Lig'den Konyaspor'a 3-1 yenilerek noktalarken, Turgutluspor da Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir önünde 7-0'lık mağlubiyetle direnemedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Gülben Ergen Defne Samyeli Ayşegül Yıldız
Spor Okan Buruk Erol Bulut Burak Yılmaz Kylian Mbappe Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Mhp Türk Kredi Karar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ege kupada havlu attı | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 12:23:45. #1.14#
title