Ege Konteyner Nakliyecileri Derneği ve 73 teşebbüs "rekabet" savunması yapacak Rekabet Kurulunun, Ege Konteyner Nakliyecileri Derneği ve 73 teşebbüs hakkında yürüttüğü soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 15 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Rekabet Kurulunun, Ege Konteyner Nakliyecileri Derneği ve 73 teşebbüs hakkında yürüttüğü soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 15 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, İzmir merkez ve çevre ilçelerinde yer alan limanlara ve buralardan kara yoluyla konteyner taşımacılığı yapan teşebbüslerin fiyat tespiti yapmak suretiyle rekabeti ihlal ettikleri gerekçesiyle yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 15 Nisan Çarşamba saat 10.30'da yapılacak.

Toplantılara katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, "Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ" uyarınca, toplantı konusuyla ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 6 Nisan Pazartesi mesai saati sonuna kadar kuruma başvurmaları gerekiyor.

Kaynak: AA