Ege Kıyılarında Fırtına Devam Edecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ege Kıyılarında Fırtına Devam Edecek

Bültenler - Haberler | Güncel
Ege Kıyılarında Fırtına Devam Edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kıyı Ege'de devam eden kuvvetli fırtınanın yarın da (30 Kasım 2021 Salı) etkili olacağı bilgisini verdi.

Meteoroloji verilerine göre bugün Aliağa'da fırtınanın saatte 88 kilometre hızla estiği kaydedildi. Aliağa ve çevresindeki kuvvetli fırtınanın yarın da devam edeceği, fırtınanın etkisini akşam saatlerinde kaybedeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden edinilen bilgilere göre; Kuvvetli fırtınanın bu gece ve 30 Kasım Salı günü İzmir il genelinde yüksek kesimleri başta olmak üzere batı ve güneybatı yönlerden 60-90 km/sa, yüksek kesimlerde yer yer 100 km/sa üzeri hızda tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar, fırtına ve tam fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji'den 58 ile turuncu, 9 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına çok sert geliyor

Meteoroloji'den 58 ile turuncu, 9 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına çok sert geliyor

 İstanbul'da eğitim öğretime bir gün ara verildi

İstanbul'da eğitim öğretime bir gün ara verildi

 İstanbul'da hayatı felç eden fırtına bu gece ve yarın da sürecek

İstanbul'da hayatı felç eden fırtına bu gece ve yarın da sürecek

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title