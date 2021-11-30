Ege Kıyılarında Fırtına Devam Edecek

Meteoroloji verilerine göre bugün Aliağa'da fırtınanın saatte 88 kilometre hızla estiği kaydedildi. Aliağa ve çevresindeki kuvvetli fırtınanın yarın da devam edeceği, fırtınanın etkisini akşam saatlerinde kaybedeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden edinilen bilgilere göre; Kuvvetli fırtınanın bu gece ve 30 Kasım Salı günü İzmir il genelinde yüksek kesimleri başta olmak üzere batı ve güneybatı yönlerden 60-90 km/sa, yüksek kesimlerde yer yer 100 km/sa üzeri hızda tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar, fırtına ve tam fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.

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