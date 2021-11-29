Ege Kıyılarında Fırtına Devam Edecek

ALİAĞA, İZMİR (Habermetre) - Kuvvetli Fırtına Aliağa'da Etkili Oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kıyı Ege'de devam eden kuvvetli fırtınanın yarın da (30 Kasım 2021 Salı) etkili olacağı bilgisini verdi.

Meteoroloji verilerine göre bugün Aliağa'da fırtınanın saatte 88 kilometre hızla estiği kaydedildi. Aliağa ve çevresindeki kuvvetli fırtınanın yarın da devam edeceği, fırtınanın etkisini akşam saatlerinde kaybedeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden edinilen bilgilere göre; Kuvvetli fırtınanın bu gece ve 30 Kasım Salı günü İzmir il genelinde yüksek kesimleri başta olmak üzere batı ve güneybatı yönlerden 60-90 km/sa, yüksek kesimlerde yer yer 100 km/sa üzeri hızda tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar, fırtına ve tam fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aliağa'da sağanak yağışların hafta sonuna kadar yer yer etkili olacağı tahmininde de bulundu. Meteoroloji'nin yayınladığı son hava raporuna göre Aliağa'da tahmin edilen beş günlük hava durumu şöyle olacak;

ALİAĞA'DA TAHMİN EDİLEN 5 GÜNLÜK DURUMU

30 Kasım 2021 Salı: Hava kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık en yüksek 18, en düşük 13 derece,

1 Aralık 2021 Çarşamba: Hava parçalı bulutlu, sıcaklık en yüksek 14, en düşük 17 derece,

2 Aralık 2021 Perşembe: Hava sağanak yağışlı, sıcaklık en yüksek 16, en düşük 7 derece,

3 Aralık 2021 Cuma: Hava sağanak yağışlı, sıcaklık en yüksek 17, en düşük 11 derece,

4 Aralık 2021 Cumartesi: Hava kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık en yüksek 15, en düşük 12 derece olacak.

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