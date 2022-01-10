Ege kıyıları için kuvvetli yağış uyarısı

BALIKESİR (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege kıyılarında kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan uyarıda, son değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Aydın'ın kıyı ilçeleri ve İzmir'in batısında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, öğle saatlerinden itibaren Balıkesir'in kuzeybatısı ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri

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