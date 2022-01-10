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Ege kıyıları için kuvvetli yağış uyarısı

Ege kıyıları için kuvvetli yağış uyarısı
AA / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege kıyılarında kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

BALIKESİR (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege kıyılarında kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan uyarıda, son değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Aydın'ın kıyı ilçeleri ve İzmir'in batısında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, öğle saatlerinden itibaren Balıkesir'in kuzeybatısı ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri

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