Ege Kariyer Fuarı'nda 100 bin öğrenciye ulaşma hedefi

İZMİR (AA) - Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Ege Üniversitesi (EÜ) ev sahipliğinde gerçekleşecek Ege Kariyer Fuarı'nda (EGEKAF) üniversite öğrencilerine meslekler ve staj olanakları anlatılacak.

EÜ Senato binasında, bölgedeki 20 üniversitenin rektörü ile iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda, 21-22 Mart tarihlerinde Fuar İzmir'de düzenlenecek fuarla ilgili bilgi verildi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin Türkiye çapında önemli kariyer fuarlarına imza attığını belirterek "Kariyer planlaması yapması için öğrencilerimize fırsatlar tanınması sevindirici bir şey. Hepimizin temel gayesi çocuklarımızı doğru bir şekilde eğitmek ve onlar için iyi bir geleceği gerçekleştirmektir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay da 2019 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen kariyer fuarına 175 firmanın katıldığını, fuarı 12 binden fazla öğrencinin ziyaret ettiğini ifade etti.

Kariyer fuarının 2020 yılında Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildiğini dile getiren Atay şunları kaydetti:

"Ege Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak olan 2022 kariyer fuarını, yaklaşık 500 şirket ve 100 bin katılımcının yer aldığı etkinliğe dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu sayılara ulaştığımızda dünyanın en büyük kariyer organizasyonlarından biri haline gelecek. Bu organizasyon sadece İzmir'de olmayacak. Bu organizasyonu 11 bölgede 130 üniversitede yapıyoruz. Kapsayıcı bir organizasyondur. Sadece öğrenciler değil işverenler de katılıyor. Sadece büyükler değil KOBİ'ler de katılır. Ayrıca şeffaftır. Yetenek Kapısı üzerinden hangi üniversitenin ne kadar çaba gösterdiğini, hangi firmanın daha çok katkı sunduğunu takip edebiliyoruz. Ulusal Staj Programı bölgesel kariyer fuarıyla entegre çalışıyor. Gençlerimiz oradaki şirketleri bir bir ziyaret ederek hangisinde staj yapmak istediğine karar verecek."

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise fuarın gençler için önemli olduğunu vurguladı.

Katılımcılara firma tanıtım stantları, mülakat simülasyonları, örnek olay çalışmaları, panel ve atölye çalışmaları gibi pek çok olanak sağlayacaklarını aktaran Budak, "Böylece, başarı yolculuğunun ilk adımlarını atmak isteyen tüm gençlerimiz, mesleklerini yakından tanıma, sektörün önemli isimleriyle bir araya gelme ve kendi potansiyellerini ortaya koyma fırsatı bulacaklar." diye konuştu.