Ege illerinde çocuklar dışarıda olmanın tadını çıkardı
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Ege illerinde çocuklar dışarıda olmanın tadını çıkardı

Denizli, Aydın, Manisa ve Uşak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde hava koşullarının müsaade ettiği ölçüde park ve oyun alanlarına akın etti.

Ege illerinde çocuklar dışarıda olmanın tadını çıkardı
27.05.2020 14:27 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:02

Denizli, Aydın, Manisa ve Uşak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde hava koşullarının müsaade ettiği ölçüde park ve oyun alanlarına akın etti.

Denizli'de, getirilen serbestlikle dışarıya çıkan çocuklar, zaman zaman yağmurun çiselediği sokakların tadını çıkardı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ile Gazi Bulvarı'nda aileleriyle yürüyüş yapan çocuklar, parklarda ve bahçelerde ise sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde oyun oynayan çocuklar, Delikliçınar Yeni Cami avlusunda bisiklete bindi.

Manisa'da öğleye kadar etkili olan sağanak nedeniyle az sayıda çocuk dışarıya çıkabildi. Çocuklara, Manisa Müftülüğü İl Gençlik Koordinatörlüğü tarafından şeker, çikolata ve Diyanet Çocuk dergisi armağan edildi.

Aydın'da aileleri eşliğinde dışarı çıkan çocuklar parklarda vakit geçirdi. Bazı çocuklar Atatürk Kent Meydanı'nda bisiklet sürüp paten kaydı. Çocuklarını dışarıya çıkaran Ahmet Nazif Tebet, "Böyle izin günleri çocuklarımız için iyi oluyor. Umarım bu süreç en yakın zamanda biter." dedi.

Uşak'ta da çocuklar, aileleriyle İsmet Paşa ve Zübeyde Hanım caddelerinde yürüyüş yaptı. Yağmurun başlamasıyla bazı çocukların şemsiyeleriyle ve yağmurlukla yürüyüşe devam ettiği görüldü. Yağmurun dinmesiyle çocuklar yeniden sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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