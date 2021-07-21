Ege ile Akdeniz'in buluştuğu Datça, bayramda nüfusunun dört katı turist ağırlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ege ile Akdeniz'in buluştuğu Datça, bayramda nüfusunun dört katı turist ağırlıyor

Ege ile Akdeniz'in buluştuğu Datça, bayramda nüfusunun dört katı turist ağırlıyor
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Ege Denizi ile Akdeniz'in birleştiği Türkiye'nin güney batı ucunda bulunan Muğla'nın Datça ilçesi, Kurban Bayramı'nda tatilcilerin tercihi oldu.

Ege Denizi ile Akdeniz'in birleştiği Türkiye'nin güney batı ucunda bulunan Muğla'nın Datça ilçesi, Kurban Bayramı'nda tatilcilerin tercihi oldu.

Özel konumu ve geçmişte birçok uygarlığa ev sahipliği yapmasıyla bilinen Datça, temiz denizi ve el değmemiş doğasıyla dikkati çekiyor.

Yerli ve yabancı turistlerin bayram tatilini geçirmek için rağbet gösterdiği Datça'da yer bulamayan bazı ziyaretçiler çadır kamp alanlarında tatillerini geçiriyor.

Eski Datça Mahallesi'nde tarihi yapıların bulunduğu alanlarda özellikle yerli turist yoğunluğu yaşanıyor. İlçede tatilini geçiren ve diğer ilçelerden günübirlik gelen çok sayıda ziyaretçi, buradaki yapıları gezerek alanda bulunan doğal ürünleri tatma ve alma imkanı buluyor.

Nüfusu 23 bin 700 olan ilçede, şu an ziyaretçi sayısı 100 bini geçti.

İlçeye gelmek isteyenlere rezervasyon uyarısı

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, AA muhabirine, ülkenin en güzel noktalarından biri olan Datça'nın özellikle deniz turizmi açısından tercih edilen bir destinasyon olduğunu söyledi.

Datça Yarımadası'nın Akdeniz ve Ege'nin ayrıldığı önemli bir nokta olduğunu vurgulayan Çoban, "Şu an Datça, nüfusunun dört katı turisti misafir ediyor. Bu yıl haziranla birlikte yerli turist sayısında salgın öncesi döneme döndük sayılır. Özellikle temmuz ve ağustos döneminde ciddi bir yoğunluğumuz var. Datça planı yapan misafirlerden ricamız, özellikle temmuz ve ağustosta rezervasyon yaptırmadan gelmesinler." dedi.

Çoban, bayram tatiliyle Datça turizminin daha da hareketlendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Datça şu anda turizmde tarihi yoğunluğunu yaşıyor. Denizi temiz bir yarımada burası. Bunun yanında Knidos Antik Kenti'ni gezerek burada gün batımını izliyorlar. Eski Datça'da tarihi evleri ziyaret edip, kumluk plajı ve liman bölgesinde denize giriyorlar. Özellikle Palamutbükü, Boğabükü ve Hayıtbükü koylarında bugünlerde yoğunluk yaşanıyor. Çok sayıda lüks yat el değmemiş koylarda mavi yolculuğa çıkıyor. Turistler burada da izole tatil yapıyor. Bunun iki ay daha devam edeceğini umuyoruz."

Muğla'nın aşılamada Türkiye'nin en iyi illerinden biri olduğunu anlatan Çoban, tatilcilerin randevu almamış olsa dahi aşı yaptırabileceğini, bunun için belirlenen noktalarda ekiplerin çalışma yürüttüğünü dile getirdi.

Denizden ve karadan gün batımını izlemek için geliyorlar

Knidos Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı, ilçeye gelen tatilci yoğunluğunun antik kentte de kendini hissettirdiğini kaydetti.

Özellikle akşam saatlerinde çok sayıda turistin gün batımını izlemek için antik kenti ziyaret ettiğine dikkati çeken Doksanaltı, ziyaretçilerin aynı zamanda kentte yeni kazılarla açığa çıkarılan ve restore edilen anıtları da görme imkanı bulduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Bülent Turan Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Kadir Doğulu Kaan Yıldırım Neslihan Atagül
Spor Diego Ali Koç Mario Balotelli Gedson Fernandes Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ege ile Akdeniz'in buluştuğu Datça, bayramda nüfusunun dört katı turist ağırlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 11:12:08. #1.14#

title