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Ege İhracatçılar Derneği Gençlik Kurulu çalışmalarına başladı

18 ay önce ülke ve bölgelerindeki ihracatı arttırmak amacıyla üreticiler tarafından Manisa'da kurulan Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) sektör ve faaliyet alanlarını genişleterek büyümeye devam ediyor.

Ege İhracatçılar Derneği Gençlik Kurulu çalışmalarına başladı
25.07.2020 13:01 | Son Güncelleme: 25.07.2020 14:13

18 ay önce ülke ve bölgelerindeki ihracatı arttırmak amacıyla üreticiler tarafından Manisa'da kurulan Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) sektör ve faaliyet alanlarını genişleterek büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda oluşturulan gençlik kurulu da çalışmalarına başlayarak, genç girişimcilere üretim ve pazarlama konusunda çözüm ortağı oluyor.

Ege Bölgesindeki şirketlerin ikinci ve üçüncü kuşaklarının yanı sıra sıfırdan ihracata yönelen girişimcilerin ve yatırımcılara da pazar konusunda destek veren EGEİD artık 38 sektör temsilcisiyle hemen hemen her alanda çalışmalarını sürdürüyor. Derneklerine yönelik ilgiden memnuniyetini dile getiren Ege İhracatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, "İki hedefimiz var. İlk hedefimiz ülkemize ve bölgemize ihracat konusunda elimizden geldiği kadarıyla destek sağlamak. Bu bizim kamu yararına olan borcumuzu ödemektir. İkincisi şirketlerimizin iş hacimlerini büyüterek istihdama ve dolayısıyla uğruna emek verdiğimiz şirketlerimizin büyümesine vesile olmaktır. Çok şükür ki pandemiye rağmen şimdiye kadar iyi işler çıkardık. Kimse kişisel menfaatinin peşinde değil. Bugün ona belki yarın bana derdinde. Şirketlerimiz üreterek,ülkemizde ürettiklerimizi ihraç ederek büyüyecek. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Çalışmalarımız kapsamında oluşturduğumuz gençlik kurulu da artık sahaya indi. Bu kurul genç girişimcilere ulaşarak, onların hayallerini ve hedeflerinin gerçekleştirmelerinde yol gösterici olacaktır" dedi.

EGEİD Gençlik Kurulu Koordinatörü Asil Üçbaylar ise "Her birimiz gerek aileden gerek sıfırdan ortak kurduğumuz şirketlerle üretim yapıyoruz. Hedefimiz, hayal kurmaktan vazgeçip düşünen üreten ve ürettiği ile övünen genç girişimcileri bir çatı altında toplamak. Bizler yerli üretimi desteklemek amacıyla katma değer sağlayacak her türlü ürün ve hizmeti projelendirme üretme ve pazarlama konularında çözüm ortağı olmak için bir çatı altında toplandık" diye konuştu.

EGEİD Gençlik Kurulu şu isimlerden oluştu: Ecehan Dursun, Ethem İnne, Doğukan Demirci, İbrahim Köksoy, Engin Savran, Kadir Dereli, Serdar Ensağ - MANİSA

Kaynak: İHA

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