Ege İhracatçı Birliklerinden 2021 yılında 16,3 milyar dolarlık ihracat

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 26'lık artışla 16 milyar 325 milyon dolarlık ihracata imza attı.

EİB'den yapılan açıklamaya göre, 12 ihracatçı birliğinin 11'i 2020 yılına göre ihracatını artırdı, sadece Ege Tütün İhracatçıları Birliğinin dış satımında azalış oldu.

Sanayi sektörü, Ege İhracatçı Birliklerinin ihracatına 9 milyar 528 milyon dolarlık katkı sağladı. Bu dönemde sanayi sektörünün ihracatı yüzde 37 yükseldi. Tarım sektörü, ihracatını 5 milyar 95 milyon dolardan 5 milyar 716 milyon dolara çıkarırken, madencilik sektörü Ege İhracatçı Birliklerinde 1 milyar 81 milyon dolarlık dış satım rakamıyla temsil edildi.

Aralık ayında ise yüzde 24'lük artışla 1 milyar 560 milyon dolarlık ihracat performansı gösteren Ege İhracatçı Birlikleri, aylık bazda 82 yıllık tarihinin en yüksek ihracat seviyesine ulaştı.

Rekor, tekstil ihracatçılarının

EİB bünyesinde 2021 yılında ihracat artış rekortmeni yüzde 66'lık yükselişle Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB) oldu. 2020 yılında 240 milyon dolarlık ihracata imza atan ETHİB, 2021 yılında 398 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (EDDMİB) 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında en fazla ihracat yapan birlik oldu. EDDMİB 2020 yılında 1 milyar 361 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracatını 2021 yılında yüzde 65'lik artışla 2 milyar 241 milyon dolara taşıdı.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 34'lük artışla 982 milyon dolardan 1 milyar 314 milyon dolara çıkardı ve EİB bünyesindeki 6 gıda birliği arasında ihracat şampiyonu oldu.

2020 yılında 1 milyar 40 milyon dolarlık ihracatla ilk kez 1 milyar dolar barajını aşan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 2021 yılında ihracatını yüzde 14'lük artışla 1 milyar 182 milyon dolara taşıdı. Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında 1 milyar dolar barajını geçen bir diğer birlik ise Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) oldu. EMİB, 1 milyar 81 milyon dolar döviz getirisini hanesine yazdırdı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 2021 yılını 862 milyon dolarlık ihracatla geride bırakırken, Ege Tütün İhracatçıları Birliği 731 milyon dolarlık ihracat performansı gösterdi. Kağıt, mobilya ve odundışı orman ürünleri ihracatçılarının kümelendiği Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 2021 yılında yüzde 12'lik ihracat artışı yakaladı ve dış satımını 645 milyon dolardan 722 milyon dolara çıkardı.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 2020 yılında 505 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracatını 2021 yılında yüzde 35 artışla 683 milyon dolara yükseltmeyi başardı. Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı ihracatçılarını çatısı altında toplayan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, 2021 yılında yüzde 17,4'lük ihracat gelişimi gösterdi ve 187 milyon doları Türkiye'ye kazandırdı. Ayakkabı sektörünün sürükleyici olduğu Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2021 yılında ihracatını 129 milyon dolardan 170 milyon dolara yükseltti.

Ege İhracatçı Birlikleri, 2020 yılında sadece Almanya'ya 1 milyar doların üzerinde ihracat yapmışken, 2021 yılında Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'ye ihracatta da 1 milyar dolar barajını aştı.

EİB'in ihracat yaptığı ülke ve gümrüklü bölge sayısı 211 oldu.

2022 hedefi 18 milyar dolar

Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinin Türk dış ticaretine 16 milyar 325 milyon dolarlık katkı sağladığını belirtti.

2021'in ihracatçılar açısından altın yıl olduğunu vurgulayan Eskinazi, şunları kaydetti:

"Türk ekonomisinin 2021 yılının ilk üç çeyreğindeki yüzde 11,4'lük büyümesine ihracatçıların katkısı yüzde 48 oldu. Türk ihracatçıları dünyanın her pazarına ürün satabilecek kabiliyette. Şu anda Türk ihracatçılarının en büyük sorunu finansmana erişim. Faizlerde astronomik artışlar yaşanıyor. Türk ihracatçılarının müdahale edemeyeceği enflasyon, faiz, döviz kuru istikrara kavuştuğu takdirde 2022 yılında Ege İhracatçı Birlikleri olarak 18 milyar dolar ihracat hedefliyoruz."

Öte yandan, Ege Bölgesi'nin 2021 yılı ihracatı yüzde 29'luk artışla 21 milyar 800 milyon dolardan, 28 milyar 158 milyon dolara yükseldi.

İzmir, 2020 yılında 11 milyar 710 milyon dolar olarak kayıtlara geçen ihracatını, 2021 yılında 14 milyar 815 milyon dolara çıkararak Ege Bölgesi ihracatının yüzde 53'ünü tek başına gerçekleştirdi.

AA / Halil Şahin - Ekonomi Haberleri

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