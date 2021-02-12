Ege İhracatçı Birlikleri çalışanları 12 Şubat'ta mesailerine bisikletle gitti

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) çalışanları, "12 Şubat Kışın İşe Bisikletle Gitme Günü" dolayısıyla işe bisikletle gitti.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, yaptığı yazılı açıklamada, kurum çalışanlarının "12 Şubat Kışın İşe Bisikletle Gitme Günü" nedeniyle mesailerine bisikletleriyle geldiğini belirtti.

İzmir'in gerek coğrafi gerek iklim yapısı ile bisikletin yaygın bir şekilde kullanılmasına olanak tanıdığına işaret eden Eskinazi, şunları kaydetti:

"Şehrimiz, bu organizasyonda ön sıralarda yarışıyor. Bisiklet kullanımını geliştirmek için hayata geçirilen projeler ve yeni yapılan bisiklet yolu güzergahları meyvelerini vermeye başladı. Dünyada da bisiklete bir talep artışı var. 2020 yılında bisiklet ihracatımız 92 milyon dolara ulaştı. Dünya genelinde iklim değişikliği ile ilgili bilinç arttıkça bisiklet kullanımının ve ihracatının artmasını bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol