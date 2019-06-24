Ege İhracatçı Birlikleri: "31 Mart seçimleri tekrarlanmamalıydı"

İstanbul seçmeninin 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerden sonra, 23 Haziran seçimlerinde de Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu'ndan yana tercihini ortaya koyduğunu anlatan Eskinazi, Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Eskinazi, "İstanbul seçmeni, 31 Mart seçimlerinde ortaya koyduğu iradenin tartışmaya açılmasından duyduğu rahatsızlığı net bir şekilde 23 Haziran seçimlerinde ortaya koydu" dedi.

Türkiye'de siyasilerin bundan sonraki süreçte kutuplaştırıcı dilden uzaklaşarak, birleştirici bir dille hareket etmesini beklediklerini dile getiren Eskinazi, "Türk ekonomisi zorlu bir süreçten geçiyor. Katma değerli üretime yoğunlaşacağımız, enflasyon ve yüksek faizle mücadele edeceğimiz, 2023 hedeflerine ulaşmak için çalışacağımız seçimsiz bir 4 yıl var önümüzde. Bu 4 yıllık zaman dilimini hep birlikte çok iyi değerlendirmeliyiz" şeklinde konuştu.

"31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Belediye Başkanlığı seçimi tekrarlanmamalıydı" diyen Eskinazi, sözlerini şöyle tamamladı: "Türk halkı 73 yıllık çok partili dönemde büyük olgunlukla demokratik tercihlerini yaptı. Bu tercihlere saygı duymak ve kabullenmek demokrasinin gereği. Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanması kararı, Türk halkında olduğu gibi, dünya genelinde de olumlu bir karşılık bulmadı. 23 Haziran seçimlerinin Türk demokrasisine en önemli kazanımlarından birisi de seçim öncesinde iki adayın TV ekranlarında bir açık oturumda projelerini anlatması oldu. Bu buluşmanın önümüzdeki seçimlere örnek olmasını diliyoruz."

Kaynak: Bültenler