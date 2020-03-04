Ege için sağanak uyarısı
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Ege için sağanak uyarısı

Kıyı Ege'de akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor.

04.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:52
Ege için sağanak uyarısı

Kıyı 'de akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın ve ) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerinden yarın akşama kadar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve küçük çaplı dolu yağışı riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kaynak: AA

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