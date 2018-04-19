Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Genel Kurulu

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanlığına Recep Burak Sertbaş seçildi.

Birliğin seçimli olağan genel kurul toplantısı, Ege İhracatçı Birliklerinde yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından söz alan eski başkan Emre Kızılgüneşler, sektörün 2017'de 17 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu yıl sektörün ihracatında rekor artış gerçekleştiğini vurgulayan Kızılgüneşler, 2018 Mart ayında 132 milyon dolarlık ihracat rakamıyla bugüne kadarki en yüksek mart ayı ihracatına imza attıklarını dile getirdi.

"Tasarım Teşviği"nin de ihracata olumlu katkılar verdiğine işaret eden Kızılgüneşler, "Bu yıl birliğimizden yapılan ihracatta İspanya, ilk kez Almanya'yı geçerek en fazla ihracat yaptığımız ülke konumuna yükseldi." dedi.

Konuşmaların ardından birlik üyeleri yeni başkanını belirlemek için sandık başına gitti.

Tek listeyle gidilen seçimlerde kullanılan 69 oyun tamamını alan Recep Burak Sertbaş, birliğin yeni başkanı seçildi.

Aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Denetleme Kurulu Üyesi de olan Burak Sertbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1992'den beri Türkiye'nin hazır giyim ve ihracatına katkıda bulunmaya çalıştığını dile getirdi.

Başarının adanmışlık, gayret ve emekle beraber geldiğini ifade eden Sertbaş, "Birlik içinde bu 3 faktör fazlasıyla var. Böyle bir birlikte çalışmaktan dolayı gururlu ve mutluyum." dedi.