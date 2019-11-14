Ege Ekonomik Forumu: Yarın İçin Hayal Et
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Ege Ekonomik Forumu: Yarın İçin Hayal Et

"Küresel Gelişmeler Işığında Bölgesel Vizyon" yaratmak amacıyla yola çıkan ve bu yıl üçüncü kez düzenlenen Ege Ekonomik Forum "Yarın İçin Hayal Et" sloganıyla kapılarını açtı.

14.11.2019 08:47 | Son Güncelleme: 14.11.2019 08:47

"Küresel Gelişmeler Işığında Bölgesel Vizyon" yaratmak amacıyla yola çıkan ve bu yıl üçüncü kez düzenlenen Ekonomik Forum "Yarın İçin Hayal Et" sloganıyla kapılarını açtı.



Haber Videosu: Ege Ekonomik Forumu: Yarın İçin Hayal Et
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