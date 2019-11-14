Ege Ekonomik Forumu: Yarın İçin Hayal Et

14.11.2019 08:47 | Son Güncelleme: 14.11.2019 08:47

"Küresel Gelişmeler Işığında Bölgesel Vizyon" yaratmak amacıyla yola çıkan ve bu yıl üçüncü kez düzenlenen Ege Ekonomik Forum "Yarın İçin Hayal Et" sloganıyla kapılarını açtı.