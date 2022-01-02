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Ege ekiplerine potada koronavirüs şoku

Ege ekiplerine potada koronavirüs şoku
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Ege takımlarında koronavirüs yeniden yayılmaya başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Ege takımlarında koronavirüs yeniden yayılmaya başladı. Geçen sezon tüm oyuncuları ve teknik ekibi koronavirüse yakalanan Aliağa Petkimspor'da yine semptom gösteren 6 basketbolcu, 1 antrenör ve 2 çalışanda virüse rastlanınca Beşiktaş Icrypex'le deplasmanda oynanması gereken maç ertelendi.

Aynı hafta içinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in 6 oyuncusunun da PCR testleri pozitif çıktı. Merkezefendi'nin Bahçeşehir Koleji maçı ertelenmek zorunda kaldı. İki ekip geçen hafta Ege derbisinde birbirlerine rakip olmuştu. Geçen yıl yine takım halinde koronavirüse yakalanan Pınar Karşıyaka'nın geçen hafta Büyükçekmece'yle oynaması gereken maç da rakipteki vakalar yüzünden ertelenmişti.


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