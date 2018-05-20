Ege Deri İhracatı Yüzde 26 Arttı

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, Ege Bölgesi'nden yapılan deri ve deri ürünleri ihracatının 2018 yılının Ocak-Nisan döneminde, 2017 yılının ilk dört aylık dönemine göre yüzde 26'lık artışla 41 milyon 112 bin dolardan, 51 milyon 711 bin dolara yükseldiğini belirtti.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin İzmir Kültürpark Tenis Kulübü'nde düzenlediği, "İftar Yemeği"nde deri sektörünün ihracat performansı ile ilgili bilgi veren Zandar, "Deri ve deri mamulleri ihracatında ayakkabı ihracatı 24 milyon 183 bin dolarlık tutarla aslan payını alırken, deri ve post ihracatından 17 milyon 600 bin dolarlık döviz elde edildi. Deri konfeksiyon ürünleri ihracatı 6 milyon 10 bin dolar olurken, saraciye ürünleri ihracatı 3 milyon 918 bin dolar olarak kayıtlara geçti" diye konuştu.

Hedefimiz 320 olan ihracatçı sayımızı 500'e çıkarmak

Nisan ayında gerçekleşen Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Genel Kurul Toplantısı sonrasında 4 yıllığına yönetime seçildiklerini hatırlatan Zandar şöyle devam etti:"Önümüzdeki 4 sene boyunca tüm sektörlerimizin ihracat potansiyellerini arttırmak ve bu alandaki olası sorunlarını çözmek için hep beraber durmadan, yorulmadan çalışacağız. Hedefimiz gerek ticaret odası temsilcilerimiz, gerek sektörel derneklerimizi ile birlikte hareket edip mevcut olan 320 ihracatçı firma sayımızı 500'e çıkarmaktır."

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanı Jak Galiko'ya birliğe verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden Zandar, önümüzdeki 4 yıllık dönemde deri sektörünün alt sektörleri olan Ayakkabı/Deri/Deri Konfeksiyon ve Saraciye sektörlerimiz ile iletişimi hızlandırmak, onların sorunlarına daha çabuk çözüm bulabilmek için yönetim kurulundan birer sektör temsilcisi belirlediklerini, bu temsilcilerin üyeleri yerinde ziyaret edip, hem birliğin aktivitelerinden haberdar edeceğini, hem de çözüm isteyen konuları birliğe aktaracaklarını dile getirdi.

Deri sektöründe yer alan alt sektörlerin ihtiyaçlarının ve ihracat planlarının çok farklılıklar gösterdiğinin farkında olduklarını kaydeden Zandar, "Bu doğrultuda alt sektörlerimiz ile ayrı ayrı arama tarama toplantıları düzenleyeceğiz. Bunların ilki 31 Mayıs tarihinde deri konfeksiyon sektörümüz için yapılacak. Ayakkabı ve Saraciye konulu arama tarama toplantımız ise haziranın 3. haftasında düzenlenecek" diye konuştu. - AYDIN