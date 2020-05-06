Ege denizinde it dalaşı iddiası: Pilotların telsiz konuşmaları yayınlandı

Türk savaş uçaklarının, Ege'de Yunan hava sahasını ihlal ettiği öne sürüldü.

Türk savaş uçaklarının, Ege'de Yunan hava sahasını ihlal ettiği öne sürüldü.

Yunanistan, Türk savaş uçaklarının, Ege'de Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia etti. Yunanistan'a air Mirage savaş uçağı pilotları Yunan hava sahasını ihlal ettikleri iddia edilen Türk F-16 uçaklarına kilitlendikleri açıklandı. Türkiye'ya ait iki F-16 uçağına kitlenen Yunan Mirage savaş uçaklarının pilotlarının telsiz konuşmaları yayınlandı. Yunanlı pilotun diğer Mirage pilotuna Türk uçağına kitlendiğini ifade eden "Ona sahibim. Hedefime girmek üzere" dediği ileri sürüldü. Yunanlı yetkililer olayın görüntüsü olduğu iddia edilen videoyu yayınladı.

Kaynak: DHA