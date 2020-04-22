Ege denizinde deprem, Datça'da hafif hissedildi Ege denizinde deprem, Datça'da hafif hissedildiEge Denizi açıklarında Ricter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege denizinde deprem, Datça'da hafif hissedildi

Ege Denizi açıklarında Ricter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, MUĞLA'nın Datça ilçesinde hafif hissesildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) sitesinden yapılan açıklamada bugün saat 09.05'te Ege Denizi açıklarında, 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Denizin 9.23 kilometre derinliğinde meydana gelen Datça'ya 184 kilometre mesafedeki depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Kaynak: DHA