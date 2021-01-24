Ege Denizi ve Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor
24.01.2021 22:05 | Son Güncelleme: 24.01.2021 22:08
Ege Denizi ve Marmara Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor.
Ege Denizi ve Marmara Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, gece saatlerinden sonra Kuzey Ege'de, yarın Güney Ege ve Marmara Denizi'nde güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-74 kilometre/saat) fırtına öngörülüyor.
Fırtınanın akşam saatlerinden sonra Ege Denizi'nde, gece Marmara Denizi'nde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran