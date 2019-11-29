Ege Denizi'nin kuzeyinde fırtına

29.11.2019 09:34 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:34

Ege Denizi'nin kuzeyinde çıkan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Marmara'nın bir bölümü ile Ege'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hatlarındaki arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.



Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00 ve Geyikli'den Bozcaada'ya saat 11.00 seferleri iptal edildi.



Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini duyurdu.

Kaynak: AA