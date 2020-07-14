Ege Denizi'ne seyreden trol tekneleri Çanakkale Boğazı'ndan geçti Uluslararası sularda avcılık yapacak trol tekneleri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Uluslararası sularda avcılık yapacak trol tekneleri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Marmara Denizi ve Karadeniz'deki limanlarda bekleyen tekneler, gece saat 00.00'dan itibaren başlayacak trol avcılığı için hazırlıklarını tamamladı.

Yaklaşık 30 tekne, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru ilerledi.

Çanakkale Limanı'na uğrayarak kumanyalarını alan tekneler, 15 Eylül'e kadar uluslararası sularda avlanacak.

Kaynak: AA