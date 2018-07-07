Ege Denizi'nden Yasa Dışı Geçişler
İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 38 kişi yakalandı.
İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 38 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salihleraltı mevkisinde Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan bir grup yabancı uyruklu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Sahil Güvenlik ekipleri denizde önlem alırken, jandarma ekipleri operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 38 yabancı uyruklu yakalandı.
Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.